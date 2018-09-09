КПРФ может получить в Заксобрании Иркутской области на один мандат больше «Единой России»

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ может отойти в Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва девять мандатов , «Единой России» – восемь. Таковые предварительные итоги выборов в областной парламент, сообщил 10 сентября на пресс-конференции глава облизбиркома Илья Дмитриев.

Ещё четыре мандата может получить ЛДПР, за «Справедливой Россией» ­– два. «Гражданская платформа», КПСС и партия «Родина» не смогли преодолеть 5-процентый порог для получения мест в парламенте по партспискам.

Облизбирком уже обработал 99,95% бюллетеней. По предварительным итогам, за КПРФ проголосовали 33,9%, наибольшую поддержку партии оказали в Усольском районе и Усолье-Сибирском, а также в Ангарске. В пользу «Единой России» выбор сделали 27,8% избирателей, самое большое число голосов партия собрала в Баяндаевском и Катангском районах и Черемхово. ЛДПР поддержали 15,8% избирателей, по большей мере в Усть-Куте, Нижнеилимском районе и Братске. У «Справедливой России» – 7% голосов, больше всего в Братске, Шелехове и Слюдянском районе.

КПСС на выборах в Заксобрание Иркутской области набрала 4,8% голосов, «Гражданская платформа» ­– 4,7%, «Родина» ­– 1,3%.

По одномандатным округам с победой вышли одинаковое количество кандидатов от КПРФ и «Единой России» ­­– по девять. От «Гражданской платформы» избрались три кандидата, от «Справедливой России» ­– один.

Окончательные итоги облизбирком подведёт, предположительно, 12 сентября, когда поступят протоколы от всех территориальных комиссий. По словам Ильи Дмитриева, радикальных отличий от предварительных результатов не будет. Установочную сессию Заксобрания, где выберут, в том числе председателя, по Уставу должны назначить не позднее трёх недель после утверждения окончательных итогов голосования.