|Политика
|10.09.2018
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КПРФ может получить в Заксобрании Иркутской области на один мандат больше «Единой России»
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Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ может отойти в Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва девять мандатов , «Единой России» – восемь. Таковые предварительные итоги выборов в областной парламент, сообщил 10 сентября на пресс-конференции глава облизбиркома Илья Дмитриев.
Ещё четыре мандата может получить ЛДПР, за «Справедливой Россией» – два. «Гражданская платформа», КПСС и партия «Родина» не смогли преодолеть 5-процентый порог для получения мест в парламенте по партспискам.
Облизбирком уже обработал 99,95% бюллетеней. По предварительным итогам, за КПРФ проголосовали 33,9%, наибольшую поддержку партии оказали в Усольском районе и Усолье-Сибирском, а также в Ангарске. В пользу «Единой России» выбор сделали 27,8% избирателей, самое большое число голосов партия собрала в Баяндаевском и Катангском районах и Черемхово. ЛДПР поддержали 15,8% избирателей, по большей мере в Усть-Куте, Нижнеилимском районе и Братске. У «Справедливой России» – 7% голосов, больше всего в Братске, Шелехове и Слюдянском районе.
КПСС на выборах в Заксобрание Иркутской области набрала 4,8% голосов, «Гражданская платформа» – 4,7%, «Родина» – 1,3%.
По одномандатным округам с победой вышли одинаковое количество кандидатов от КПРФ и «Единой России» – по девять. От «Гражданской платформы» избрались три кандидата, от «Справедливой России» – один.
Окончательные итоги облизбирком подведёт, предположительно, 12 сентября, когда поступят протоколы от всех территориальных комиссий. По словам Ильи Дмитриева, радикальных отличий от предварительных результатов не будет. Установочную сессию Заксобрания, где выберут, в том числе председателя, по Уставу должны назначить не позднее трёх недель после утверждения окончательных итогов голосования.
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