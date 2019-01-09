КПРФ обвинила федеральное ТВ в информационной войне против губернатора Иркутской области

Иркутская область, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В КПРФ проанализировали, как федеральные каналы освещали тему охоты на медведя, в которой участвовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, и заявили, что против него развернули информационную войну. Об этом сообщается на сайте ЦК партии.

Как отмечают коммунисты, с 27 декабря по 7 января на федеральных телеканалах в эфир вышло 71 сообщение с упоминанием охотничьего скандала в Иркутской области. 3Три сюжета было показано 27 декабря, 31 сюжет – 28 декабря, 24 сюжета – 29 декабря, 11 сюжетов – 30 декабря и по одному – 31 декабря и 6 января.

Из них 33 сюжета было выпущено на пяти центральных федеральных телеканалах: 14 сюжетов вышло на канале «Россия», 13 сообщений на «Первом канале», три на Рен-ТВ, два на НТВ и один на ТВЦ. Все сюжеты на центральных федеральных телеканалах выходили в период с 28 по 30 декабря. Всего сообщения об убийстве медведя и кабана заняли 2 часа 31 минуту 31 секунду эфирного времени, из них более полутора часов были показаны на телеканале «Россия 24», говорят в КПРФ.

– Все сообщения на всех телеканалах содержали негатив в адрес губернатора Иркутска. В эфир выпускались высказывания Сергея Левченко о том, что проверки по делу были проведены ранее, а так же, что он не видел обсуждаемых видеороликов. После каждого из высказываний в эфир выпускалась прямая речь корреспондента либо комментатора с осуждением охоты на медведя, – комментируют в партии.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что партийная принадлежность Сергея Левченко в сюжетах не обсуждалась. В КПРФ делают выводы, что федеральные телеканалы развернули информационную войну против губернатора Иркутской области, выпустив в эфир сюжеты о деле двухлетней давности.

– Все пять центральных федеральных телеканалов осудили поступок Сергея Левченко, обвинив его в браконьерстве, живодерстве и охоте на спящего медведя, которая в России под запретом. Упоминалось и о том, что есть другие эпизоды, например, оружие давали ребёнку, чтобы застрелить кабана в вольере, – подчёркивают в КПРФ. – В травле приняли участие все центральные федеральные каналы, особенно усердствовали «Первый канал» и «Россия 1».

Напомним, видеоролик с кадрами губернаторской охоты попал в Сеть ещё осенью 2018 года, тогда же была проведена прокурорская проверка, а материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Однако широкий резонанс на федеральном ТВ он обрёл только в конце года. В итоге стало известно, что уголовное дело по факту незаконной охоты возбудило ГУ МВД по Иркутской области. Между тем, история уже дала негативные последствия для Сергея Левченко: в рейтинге губернаторов он скатился на 22 места и оказался на последней, 85-ой строчке.