Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ сформировала свою фракцию в новом созыве думы Иркутска. Об этом объявил второй секретарь областного комитета партии Евгений Рульков на пресс-конференции, посвященной итогам Единого дня голосования 2019 года.

– Накануне нашей пресс-конференции состоялось собрание избранных депутатов и мы создали фракцию КПРФ в городской думе. Ее председателем избран Виталий Матвийчук, заместителем – Сергей Юдин, – отметил Евгений Рульков.

Также он добавил, что фракция коммунистов открыта для всех, кто пожелает в нее войти. В частности, представители КПРФ намерены принимать в депутатов, которые прошли в думу самовыдвиженцами или были выдвинуты другими партиями.

Таким образом во фракцию КПРФ в думе Иркутска вошли: Виталий Матвийчук, Сергей Юдин, Андрей Стрельцов, Александр Перевалов, Юрий Коренев, Ольга Клевцова, Алексей Колмаков и Ростислав Белых.