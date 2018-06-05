Кто победил на праймериз "Единой России" в Иркутской области

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги праймериз ИРО «Единой России» в Иркутской области. Напомним, предварительное голосование проводилось 3 июня для выявления тех персон, которые пойдут на выборы Законодательного собрания Иркутской области от «Единой России». Дата выборов назначена на 9 сентября 2018 года. В голосовании приняли участие 112 тыс. 400 человек – явка нынче оказалась выше, чем на праймериз 2013 года, когда избирался второй созыв Заксобрания, сообщил секретарь ИРО «Единой России» Сергей Брилка. Итак, список победителей праймериз «Единой России» по Иркутской области выглядит следующим образом: Округ №1 (город Иркутск): Нина Чекотова (5 472 голосов) Владимир Новожилов (3 376) Округ №2 (Иркутск): Александр Квасов (2224) Дмитрий Ружников (2218) Округ №3 (Иркутск): Александр Вепрев (7950) Сергей Сокол (7690) Антон Красноштанов (7541) Округ №4 (Иркутск): Александр Ханхалаев (2687) Георгий Кузьмин (1681) Округ №5 (Иркутск): Андрей Лабыгин (2528) Константин Воробей (293) Округ №6 (Ангарск): Александр Алексеев (3785) Константин Зеленский (3413) Округ №7 (Ангарск): Сергей Шарков (3862) Ольга Желтоногова (3187) Округ №8 (Шелехов и Ангарский район): Алексей Тенигин (761) Артем Цындыжапов (571) Округ №9 (Братск): Сергей Коноплев (495) Вадим Кауров (385) Округ №10 (Братск): Виталий Шуба (413) Александр Зубков (331) Округ №11 (Братский, Балаганский, Усть-Удинский районы): Александр Дубровин (3971) Александр Балабанов (2895) Округ №12 (Нижнеудинский район): Тимур Сагдеев (2054) Алексей Терентьев (1788) Округ №13 (Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы): Руслан Ким (5732) Анна Битарова (3728) Округ №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район): Сергей Брилка (2053) Степан Франтенко (1506) Округ №15 (Черемхово и Черемховский район): Вадим Семенов (6345) Виктор Побойкин (5822) Александр Ведерников (3822) Округ №16 (Саянск, Зима, Зиминский, Заларинский районы): Владислав Буханов (6004) Наталья Гузенко (3401) Округ №17 (Куйтун, Тулун, Тулунский и Куйтунский районы): Геннадий Нестерович (7200) Дмитрий Баймашев (5520) Округ №18 (Тайшетский, Чунский районы): Наталья Дикусарова (5024 Виктор Шпаков (1477) Округ №19 (Усть-Кут и район): Магомед Курбайлов (2317) Павел Березовский (1316) Борис Алексеев (1089) Округ №20 (Усть-Илимск и район): Виталий Перетолчин (3495) Артем Лобков (1378) Округ №21 (Бодайбинский, Катангский, Киренский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский районы): Николай Труфанов (6664) Алексей Желнеев (4299) Ирина Синцова (1713) Округ №22 (УОБО): Александр Якубовский (6791) Кузьма Алдаров (6720) Сергей Брилка на пресс-конференции 5 июня акцентировал, что пары победителей, с высокой вероятностью, в ЗС будут баллотироваться первый - по одномандатному округу, второй - по партсписку. Однако, возможны и их перестановки. Кроме того, он отметил, что по двум округам ситуация спорная. По 22-му Кузьма Алдаров оспаривает лидерство Александра Якубовского (слишком велик процент электронного голосования). А на округе №19 Борис Алексеев требует признать критические публикации в свой адрес противоречащими Уставу партии. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

выборы в заксобрание 2018

единая россия

иркутская область

сергей брилка Тэги: View the discussion thread.