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05.06.2018

Кто победил на праймериз "Единой России" в Иркутской области

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги праймериз ИРО «Единой России» в Иркутской области. Напомним, предварительное голосование проводилось 3 июня для выявления тех персон, которые пойдут на выборы Законодательного собрания Иркутской области от «Единой России». Дата выборов назначена на 9 сентября 2018 года.

В голосовании приняли участие 112 тыс. 400 человек – явка нынче оказалась выше, чем на праймериз 2013 года, когда избирался второй созыв Заксобрания, сообщил секретарь ИРО «Единой России» Сергей Брилка.

  • Итак, список победителей праймериз «Единой России» по Иркутской области выглядит следующим образом:

Округ №1 (город Иркутск):

Нина Чекотова (5 472 голосов)

Владимир Новожилов (3 376)

Округ №2 (Иркутск):

Александр Квасов (2224)

Дмитрий Ружников (2218)

Округ №3 (Иркутск):

Александр Вепрев (7950)

Сергей Сокол (7690)

Антон Красноштанов (7541)

Округ №4 (Иркутск):

Александр Ханхалаев (2687)

Георгий Кузьмин (1681)

Округ №5 (Иркутск):

Андрей Лабыгин (2528)

Константин Воробей (293)

Округ №6 (Ангарск):

Александр Алексеев (3785)

Константин Зеленский (3413)

Округ №7 (Ангарск):

Сергей Шарков (3862)

Ольга Желтоногова (3187)

Округ №8 (Шелехов и Ангарский район):

Алексей Тенигин (761)

Артем Цындыжапов (571)

Округ №9 (Братск):

Сергей Коноплев (495)

Вадим Кауров (385)

Округ №10 (Братск):

Виталий Шуба (413)

Александр Зубков (331)

Округ №11 (Братский, Балаганский, Усть-Удинский районы):

Александр Дубровин (3971)

Александр Балабанов (2895)

Округ №12 (Нижнеудинский район):

Тимур Сагдеев (2054)

Алексей Терентьев (1788)

Округ №13 (Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы):

Руслан Ким (5732)

Анна Битарова (3728)

Округ №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район):

Сергей Брилка (2053)

Степан Франтенко (1506)

Округ №15 (Черемхово и Черемховский район):

Вадим Семенов (6345)

Виктор Побойкин (5822)

Александр Ведерников (3822)

Округ №16 (Саянск, Зима, Зиминский, Заларинский районы):

Владислав Буханов (6004)

Наталья Гузенко (3401)

Округ №17 (Куйтун, Тулун, Тулунский и Куйтунский районы):

Геннадий Нестерович (7200)

Дмитрий Баймашев (5520)

Округ №18 (Тайшетский, Чунский районы):

Наталья Дикусарова (5024

Виктор Шпаков (1477)

Округ №19 (Усть-Кут и район):

Магомед Курбайлов (2317)

Павел Березовский (1316)

Борис Алексеев (1089)

Округ №20 (Усть-Илимск и район):

Виталий Перетолчин (3495)

Артем Лобков (1378)

Округ №21 (Бодайбинский, Катангский, Киренский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский районы):

Николай Труфанов (6664)

Алексей Желнеев (4299)

Ирина Синцова (1713)

Округ №22 (УОБО):

Александр Якубовский (6791)

Кузьма Алдаров (6720)

Сергей Брилка на пресс-конференции 5 июня акцентировал, что пары победителей, с высокой вероятностью, в ЗС будут баллотироваться первый - по одномандатному округу, второй - по партсписку. Однако, возможны и их перестановки. Кроме того, он отметил, что по двум округам ситуация спорная. По 22-му Кузьма Алдаров оспаривает лидерство Александра Якубовского (слишком велик процент электронного голосования). А на округе №19 Борис Алексеев требует признать критические публикации в свой адрес противоречащими Уставу партии.

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