|Политика
|05.06.2018
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Кто победил на праймериз "Единой России" в Иркутской области
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Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги праймериз ИРО «Единой России» в Иркутской области. Напомним, предварительное голосование проводилось 3 июня для выявления тех персон, которые пойдут на выборы Законодательного собрания Иркутской области от «Единой России». Дата выборов назначена на 9 сентября 2018 года.
В голосовании приняли участие 112 тыс. 400 человек – явка нынче оказалась выше, чем на праймериз 2013 года, когда избирался второй созыв Заксобрания, сообщил секретарь ИРО «Единой России» Сергей Брилка.
Округ №1 (город Иркутск):
Нина Чекотова (5 472 голосов)
Владимир Новожилов (3 376)
Округ №2 (Иркутск):
Александр Квасов (2224)
Дмитрий Ружников (2218)
Округ №3 (Иркутск):
Александр Вепрев (7950)
Сергей Сокол (7690)
Антон Красноштанов (7541)
Округ №4 (Иркутск):
Александр Ханхалаев (2687)
Георгий Кузьмин (1681)
Округ №5 (Иркутск):
Андрей Лабыгин (2528)
Константин Воробей (293)
Округ №6 (Ангарск):
Александр Алексеев (3785)
Константин Зеленский (3413)
Округ №7 (Ангарск):
Сергей Шарков (3862)
Ольга Желтоногова (3187)
Округ №8 (Шелехов и Ангарский район):
Алексей Тенигин (761)
Артем Цындыжапов (571)
Округ №9 (Братск):
Сергей Коноплев (495)
Вадим Кауров (385)
Округ №10 (Братск):
Виталий Шуба (413)
Александр Зубков (331)
Округ №11 (Братский, Балаганский, Усть-Удинский районы):
Александр Дубровин (3971)
Александр Балабанов (2895)
Округ №12 (Нижнеудинский район):
Тимур Сагдеев (2054)
Алексей Терентьев (1788)
Округ №13 (Иркутский, Ольхонский, Слюдянский районы):
Руслан Ким (5732)
Анна Битарова (3728)
Округ №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район):
Сергей Брилка (2053)
Степан Франтенко (1506)
Округ №15 (Черемхово и Черемховский район):
Вадим Семенов (6345)
Виктор Побойкин (5822)
Александр Ведерников (3822)
Округ №16 (Саянск, Зима, Зиминский, Заларинский районы):
Владислав Буханов (6004)
Наталья Гузенко (3401)
Округ №17 (Куйтун, Тулун, Тулунский и Куйтунский районы):
Геннадий Нестерович (7200)
Дмитрий Баймашев (5520)
Округ №18 (Тайшетский, Чунский районы):
Наталья Дикусарова (5024
Виктор Шпаков (1477)
Округ №19 (Усть-Кут и район):
Магомед Курбайлов (2317)
Павел Березовский (1316)
Борис Алексеев (1089)
Округ №20 (Усть-Илимск и район):
Виталий Перетолчин (3495)
Артем Лобков (1378)
Округ №21 (Бодайбинский, Катангский, Киренский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский районы):
Николай Труфанов (6664)
Алексей Желнеев (4299)
Ирина Синцова (1713)
Округ №22 (УОБО):
Александр Якубовский (6791)
Кузьма Алдаров (6720)
Сергей Брилка на пресс-конференции 5 июня акцентировал, что пары победителей, с высокой вероятностью, в ЗС будут баллотироваться первый - по одномандатному округу, второй - по партсписку. Однако, возможны и их перестановки. Кроме того, он отметил, что по двум округам ситуация спорная. По 22-му Кузьма Алдаров оспаривает лидерство Александра Якубовского (слишком велик процент электронного голосования). А на округе №19 Борис Алексеев требует признать критические публикации в свой адрес противоречащими Уставу партии.
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