Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья. Телеинформ узнал, кто представит партии на осенних выборах.

Заместитель председателя Заксобрания Иркутской области Лариса Егорова представит на осенних выборах «Справедливую Россию». Она пояснила Телеинформу, что решение о ее выдвижении практически принято.

– Партия обязательно будет участвовать в выборах губернаторских, обсуждается моя кандидатура. Региональное отделение мою кандидатуру поддерживает, Сергей Михайлович Миронов тоже с моей кандидатурой согласен. Поэтому все дело за решением президиума партии «Справедливая Россия». Да, я пойду на выборы, – рассказала Лариса Егорова.

ЛДПР выдвинет на губернаторские выборы главу Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова. Координатор иркутского регионального отделения партии Андрей Духовников заметил, что с кандидатурой они определились еще полгода назад. На вопрос, почему именно такой выбор, Андрей Духовников ответил, что Виктор Галицков готов к этой должности.

– Достаточно посмотреть, что Виктор Галицков сделал за два с половиной года в Ушаковке. Ушаковское муниципальное образование стало одним из самых лучших муниципалитетов в Иркутской области, а дума заняла первое место в Приангарье. Это ведь уже о чем-то говорит. Вы посмотрите, сколько социальных объектов появилось. К власти должны прийти молодые, чтобы «гонять» по территории и заставлять других работать. Галицков – лучший глава и дума у него самая лучшая, – рассказал Телеинформу Андрей Духовников.

Партия даже завела в инстаграме специальный аккаунт под названием «Курс на губернатора», где публикует последние партийные новости.

«Гражданская платформа» пока с конкретной персоной не определилась, однако точно намерена участвовать в предвыборной кампании.

– «Гражданская платформа» планирует выдвинуть своего кандидата на выборы губернатора. О конкретной кандидатуре говорить пока рано, идет процесс, выбираем. Решение примем в зависимости от того, когда Облизбирком объявит выборы, от этого и будем плясать, – рассказал Телеинформу руководитель регионального отделения партии Владимир Матиенко.

Напомним, ранее о своей готовности участвовать в выборах главы Иркутской области заявил и врио губернатора Игорь Кобзев, и экс-губернатор, секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.