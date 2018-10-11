Масштабные антикоррупционные чистки в муниципалитетах начались в Иркутской области

Иркутская область, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), - 12 глав местных администраций и депутатов дум подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

В их отношении начаты проверки. Об этом стало известно на заседании по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области, которое прошло под руководством губернатора Сергея Левченко. Участие в его работе приняли руководители региональных управлений Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, полиции, общественных организаций и других структур.

Главы местных администраций и депутаты городских, районных, сельских дум обязаны предоставлять справки о своих доходах, расходах, движимом и недвижимом имуществе, а также соответствующие сведения о членах своих семей. К досрочному прекращению полномочий могут привести отсутствие информации об участии в доле коммерческого предприятия, утаивание сведений о принадлежащих им и членам их семей объектах недвижимости, сокрытие доходов, полученных на депозитных счетах. Эти факты выявляют во время анализа предоставленных сведений и данных Федеральной налоговой службы, которые находятся в открытом доступе.

- В результате анализа справок выявляются случаи наличия конфликтов интересов, то есть личной заинтересованности в решении некоторых вопросов. Есть факты, когда главы администраций заключают контракты с организациями, учредителями либо директорами которых являются их супруги или близкие родственники. При этом должностные лица не заинтересованы в установлении ситуаций конфликта интересов, поскольку это грозит их личным интересам, - цитирует руководителя регионального управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлану Юзвак пресс-служба губернатора.

На основе таких фактов по распоряжению губернатора региональное управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводит проверки. Содействие в них оказывают правоохранительные органы, в некоторых случаях организуют оперативно-розыскные мероприятия.

- В настоящее время завершена проверка в отношении одного из глав муниципальных образований. Он сдавал в аренду в безвозмездное пользование помещение под два магазина своей бывшей супруге. Она является учредителем организации, основным заказчиком которой является данное муниципальное образование. Мы получили доказательства совместного проживания бывших супругов и наличия общего ребенка. В данном случае, мы считаем, что наличие конфликта интересов полностью подтверждено. Подготовлено заявление о досрочном прекращении полномочий этого лица, - отметила Светлана Юзвак.

Аналогичный документ направлен в Усть-Илимскую городскую думу. Её депутат не указал счета, по которым прошли значительные денежные средства, земельный участок и другие объекты недвижимости. На основе данных регионального управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений по представлению прокуратуры лишены полномочий два депутата думы Осинского района.

- Непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов может привести к негативным последствиям как для конкретного должностного лица, так и для всего органа власти. Эти последствия выражаются в нарушении прав граждан и организаций, нанесении ущерба авторитету государству, имиджу органа власти. В июне указом президента Российской Федерации утвержден Национальный план противодействия коррупции до 2020 года. Мы выявляем неприглядные факты и будем продолжать работу в этом направлении, - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Левченко.