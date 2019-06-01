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01.06.2019

Меньше демократии – больше коррупции: эксперты оценили инициативу депутатов сделать голосование на выборах мэра Иркутска тайным

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Внезапную активность продемонстрировала в последние дни дума города Иркутска. Как отмечают наблюдатели, это связано с приближающимися выборами, которые пройдут в областном центре 8 сентября 2019 года.

Целая серия критических «залпов» прозвучала со стороны депутатов в адрес администрации Иркутска. Также народные избранники выдвинули инициативу сделать голосование на выборах мэра города тайным (сейчас в Уставе города зафиксирована открытость этой процедуры). К слову, ранее депутаты за все пять лет созыва никогда не высказывал ни критики, ни сомнений в демократичности процедуры открытого выбора мэра. С чем связано желание депутатов теперь скрыть от общественности свою позицию по такому важному вопросу?

По мнению публициста и политолога Сергея Шмидта, тайное голосование по данному вопросу создает возможности не просто для коррупционного голосования, но и для коррупционных договоренностей с разными интересантами одновременно:

- Тайный характер голосования в представительных органах является инструментом олигархизации представительной демократии. В нормальной, здоровой демократии граждане имеют абсолютное право знать, как голосует по тому или иному вопросу депутат, которого они выбрали, - замечает эксперт. - И это касается всех уровней представительства – Государственной Думы, региональных парламентов и, разумеется, думы города Иркутска. С моей точки зрения, избиратели должны включить этот вопрос в собственную повестку запросов к депутатам. То есть требовать во время избирательной кампании от кандидатов четкой позиции – готовы ли они открыто поддержать того или иного человека на выборах мэра, или предпочтут скрыться за новыми правилами голосования?

Кроме того, замечу, что данные правила создают возможности не просто для коррупционного голосования, но и для коррупционных договоренностей с разными интересантами одновременно. Никто же не проверит, как на самом деле голосовал депутат. Способы обойти механизмы неформального контроля придуманы разные. Так что на месте тех, кто полагает данную систему выгодной для себя, я бы всерьез задумался – не станут ли они сами жертвами лукавых разводок, возможности для которых создаются любой непрозрачной системой голосовании автоматически, - отмечает Сергей Шмидт.

Важна не процедура, а цель – избрание просвещенного, опытного мэра с мандатом доверия от большинства горожан, считает советник мэра Иркутска по вопросам экологии, кандидат биологических наук Виктор Кузеванов:

- Не столь важно, каким именно образом будут голосовать депутаты – открытым или закрытым. Главное, чтобы квалифицированное большинство, то есть две трети состава думы приняли правильное решение, - считает Виктор Кузеванов. - А если они не смогут его принять, то последнее слово должно быть за народом – за иркутянами-избирателями. Вообще, уверен, что выбирать мэра должно именно население, подтверждая ему свой мандат доверия. Все остальное – это просто увод общественного мнения в сторону от главной цели.

Хотя я считаю, что Дмитрия Викторовича Бердникова, как авторитетного и успешного мэра, следует поддержать и удержать на этом посту. За пять лет его работы видно, что город стал лучше в разы во многих аспектах – причем, это говорят даже сторонние люди, приезжие гости, российские и иностранные. Очевидно, что ему доверяют самые массовые группы населения, он сумел обеспечить хороший прорыв в развитии города, в озеленении, организовал должную аккуратную работу городских служб, поддержку молодежных и гражданских инициатив и многое другое. А когда будет происходить смена состава городской Думы, заменять еще и фигуру сильного мэра, причем в сентябре, на этапе подготовки города к суровой сибирской зиме – это просто нерационально.

Так что сейчас горожане должны продемонстрировать степень своего доверия не какому-то отдельному депутату, а Думе в целом. А уж от нее будет зависеть, кого именно выберут главой города – и неважно, каким способом. Главное, чтобы оставалась преемственность и надежность городской власти, а также - чтобы не проявилось иркутское традиционное «упущение хороших возможностей».

Если ранее было открытое голосование, а сейчас предлагается тайное, значит, депутаты косвенно подтверждают давление на них со стороны различных структур, заинтересованных в решении данного вопроса. Но, вообще-то, тайное голосование, когда депутаты будут находиться в зале, а потом в кабинке, не гарантирует собственно тайну голосования, замечает журналист Сергей Предеин.

- Поэтому им надо "усилять" депутатскую свободу и личную независимость. Предложить голосовать дистанционно. Зашифрованным кодом, чтобы невозможно было определить, с какого адреса, из какой страны народный бесстрашный кандидат послал свой голос. Проголосовал, вырубил все виды связи и "залег на тюфяки", ожидая, пока не утрясется ситуация на малой родине и не сойдет загар, - иронизирует журналист по поводу страхов народных избранников.

Желая засекретить процесс голосования, депутаты гордумы фактически заявляют о том, что готовы к торгу своими голосами при выборах мэра, причём - так , чтобы избиратели не узнали, замечает политобозреватель Галина Солонина.

- Искали демократию - получили рынок политических услуг. Именно так можно охарактеризовать ситуацию в Иркутской области в вопросе гласности вновь избранных представительных органов власти. Впору вводить закон о лоббизме, - констатирует эксперт. - То, что произошло с региональным парламентом, нам предлагают спустить на уровень города - в городскую думу. Сейчас предлагается на откуп тайному голосованию отдать вопрос выборов мэра Иркутска. И если такую непубличность в Законодательном собрании ещё можно понять, поскольку коммунисты оказались партией власти, а её неотъемлемая функция - принимать важные решения даже если они совершенно непопулярные (на что КПРФ пока не решается, опасаясь гнева своих избирателей), то в истории с муниципальной думой города Иркутска это пока не имеет оправдания.

В ЗС слишком сложный состав, и "договорняки" являются единственной возможностью хоть как-то двигаться вперёд. Но зачем это делать без крайней необходимости, ещё до выборов заявляя о том, что хочешь использовать эту же схему, даже не представляя будущий расклад мандатов? В принципе, в такой схеме видна вся квинтэссенция нынешнего политического процесса. Часть претендентов на депутатские мандаты уже, фактически, заявляют о том, что готовы к торгу своими голосами при выборах мэра, причём - так, чтобы избиратели не узнали. Мотивация, что они боятся мести прокуратуры, говорит об одном - есть веские основания бояться: значит рыльце в пушку. Но, по большому счету, это больше похоже на отговорку. В целом ситуацию, при которой избиратели не могут узнать, как избранные ими депутаты голосуют по самым важным вопросам, назвать нормальной никак нельзя. Это полностью лишает население возможности оценить своих избранников и сверить их действия со своими представлениями о развитии территории. Вместо развития политической дискуссии появляется элемент кулуарности и тайных сговоров.

Напомним, предложенное депутатами Гордумы изменение процедуры избрания мэра города (сделать голосование тайным) планируется вынести на публичные слушания 11 июля 2019 года. Слушания пройдут в здании администрации и думы Иркутска по улице Ленина, 14 в кабинете 72.

Ранее под предложением изменить Устав Иркутска подписались 20 депутатов. Сейчас Уставом и регламентом думы Иркутска предусмотрено открытое голосование при выборе мэра из числа депутатов. Эта норма была внесена в Устав в 2015 году. Чтобы стать мэром, кандидат должен получить не менее двух третей голосов депутатов – не менее 24 народных избранников – в открытом голосовании.

В соответствии с действующим законодательством по поправкам депутатов думы в Устав города в течение 30 рабочих дней должны быть получены согласования мэра Иркутска, прокуратуры и Минюста.

Предложения от жителей Иркутска по данной теме будут приниматься с 4 июня по 4 июля 2019 года по адресу: Иркутск, улица Ленина, 14, кабинет 403 (с 9.00 до 18.00 кроме праздничных и выходных дней, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

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