Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку

Москва, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» по-прежнему воспринимают правительство как партийное. Не только потому, что оно состоит преимущественно из их однопартийцев, а, в первую очередь, потому, что все они выполняют единую задачу, поставленную президентом России. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.