|Политика
|29.01.2020
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Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку
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Чунский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Отставка мэра Чунского района Валерия Тюменцева принята 29 января. Известно, что он покинул пост «по собственному желанию».
Как сообщается на страницах Избирательной комиссии Иркутской области в соцсетях, досрочные выборы руководителя муниципалитета должны пройти в течение полугода. Ожидается, что дума Чунского района соберется на заседание по назначению выборов в феврале.
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