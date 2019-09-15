Саянск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Саянска Олег Боровский официально вступил в должность 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саянска.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Иркутской области, руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Владислав Наумов, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания региона Наталья Дикусарова, заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Ольга Безродных.

В зале ДК «Юность» собрались депутаты городской думы и представители администрации, почетные граждане Саянска, руководители предприятий и организаций, представители малого и среднего бизнеса, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, общественных организаций, члены территориальной избирательной комиссии.

Олег Боровский принес торжественную присягу. Затем коллеги поздравили вновь избранного мэра.

– Слова, прозвучавшие сегодня, я хочу переадресовать всей своей команде, потому что успех – оттого, что мы работаем все вместе. Мы конструктивно работаем с правительством Иркутской области. Отдельное спасибо Сергею Левченко, Дмитрию Чернышову за поддержку города, Законодательному собранию региона, его председателю Сергею Соколу, Наталье Дикусаровой, Ольге Безродных. Без поддержки всех уровней власти было бы невозможно добиться того, что есть в городе. Только вместе, одной общей командой мы можем это сделать – мы это доказали. Хочу, чтобы другие территории брали пример с Саянска. В эти выборы в Саянске произошел беспрецедентный момент – две партии – ЕР и КПРФ – поддержали мою кандидатуру, – отметил в ответном слове Олег Боровский.