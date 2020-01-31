ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Политика
30.01.2020

Мэра Иркутска депутаты будут выбирать тайным голосованием

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутска, касающиеся процедуры выборов мэра, приняли 30 января на заседании думы города без обсуждения. Как заявил председатель представительного органа власти Дмитрий Ружников, таким образом муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с областным законодательством.

Поправки поддержаны большинством голосов – «за» проголосовали 27 депутатов из 32. Помимо прочего, по словам депутата Леонида Усова, изменения нашли поддержку у большинства членов фракции «Единая Россия».

К предложенным поправкам не поступило замечаний ни от прокуратуры, ни от управления Минюста по Иркутской области.

Как рассказал руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов, в соответствии с областным законодательством в Устав города внесли изменения относительно самой процедуры выборов мэра. В частности, теперь депутаты будут выбирать градоначальника сроком на пять лет из числа кандидатов, утверждённых специальной конкурсной комиссией. В её состав будут входить представители думы Иркутска и губернатора Иркутской области.

Также приняты поправки, внесённые самой думой Иркутска. В соответствии с ними кандидат считается избранным, если за него отдали свои голоса не менее двух третей депутатов в ходе тайного голосования.

Сейчас дума Иркутска разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения конкурса на должность мэра и численность конкурсной комиссии, назначает половину членов комиссии. Дума Иркутска активно ведёт подготовку Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы областного центра. Готово уже четыре варианта положения, каждый из которых проходит тщательное рассмотрение. Как сообщил на заседании думы Дмитрий Ружников, к февралю 2020 года документ будет готов.

Между тем, депутат Александр Квасов ранее выложил на своей странице в соцсети «Фейсбук» предварительный проект положения по отбору кандидатур на пост мэра. В соответствии с этим документом, в комиссию войдут шесть человек: трое от думы, трое от губернатора. В её состав не смогут войти представители мэрии Иркутска, а также родственники кандидатов и их подчинённые, недееспособные и ранее осуждённые россияне, а также лица без гражданства.

Отбор кандидатов проводится по решению думы Иркутска, оно должно быть опубликовано за 20 дней до самой процедуры. Конкурсная комиссия формируется за пять дней до отбора. Решение принимается большинством голосов членов комиссии.

Что касается кандидатов в мэры Иркутска, то их должно быть не менее двух граждан РФ старше 21 года. Они должны иметь высшее образование, не менее пяти лет на государственных должностях или в муниципальной службе либо стаж работы на муниципальной, областной или государственной должности в течение одного срока полномочий. Помимо навыков руководящей работы у кандидатов должны быть знания Конституции РФ, федерального закона №131 об общих принципах местного самоуправления, Устава Иркутска. Конкурс проводится в два этапа. На первом оцениваются документы, на втором проводится личное собеседование с каждым из кандидатов.

Этот проект не окончательный, предложения принимаются до 31 января.

Напомним, 18 сентября 2019 года на сессии Заксобрания был принят проект закона «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ). Уже 20 сентября он был подписан губернатором и опубликован.

Ранее сообщалось, что дума Иркутска подготовит положение об избрании мэра города к февралю 2020 года. Кстати, 17 декабря дума Иркутска провела круглый стол, посвященный обсуждению положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии. В мероприятии приняли участие депутаты гордумы, представители администрации областного центра, юристы, эксперты и другие заинтересованные лица. Несмотря на то, что несколько раз процесс обсуждения чуть не перешел в спонтанный митинг за прямые выборы мэра, в итоге было принято решение о создании в думе Иркутска рабочей группы, которая займется подробной разработкой вышеуказанного положения.

После новогодних праздников 13 января в Иркутске прошли публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра города. Перед началом заседания регистрацию прошли 95 жителей города, своё мнение о принимаемых поправках высказали 40 жителей Иркутска, в том числе Почётные граждане Иркутска, члены Общественной палаты города, ветераны, представители ТОС, общественных объединений, директора школ и муниципальных учреждений. На публичные слушания поступило 55 письменных заявлений от граждан, одобряющих введение тайного голосования за кандидатуру на должность мэра. Обращения принимали с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Жители города высказались за возвращение прямых выборов мэра.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Иркутские общественники предложили свои идеи реализации послания президента на территории области31.01.2020
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские общественники предложили свои идеи реализации послания президента на территории области. Региональное отделение ОНФ 31 января организовало стратегическую сессию с привлечением экспертов, а также депутатов Государственной Думы, чтобы обсудить три ключевых вектора развития.
Историк Дмитрий Козлов – о последствиях принятия поправок к Конституции РФ31.01.2020
2020-01-31-08-03-08
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ несколько поправок. Телеинформ спросил региональных экспертов, к каким последствиям это может привести. Своим мнением поделился историк, научный директор Иркутского межрегионального института общественных наук Дмитрий Козлов.
«Ухожу со спокойным сердцем» – Валерий Тюменцев покинул пост главы Чунского района31.01.2020
2020-01-31-05-53-28
Чунский район, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку в конце января. На сайте администрации муниципалитета размещено его прощальное обращение к жителям территории.
Сергей Сокол: вопросы жизнедеятельности поселков в центральной экологической зоне нужно решать совместно с депутатами Госдумы30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы обеспечения жизнедеятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории должны найти свое отражение в законодательных инициативах федерального уровня. Об этом заявил глава регионального парламента Сергей Сокол на встрече с депутатами Госдумы ФС РФ.
Мэр Тулуна Юрий Карих оштрафован за нарушение закона о закупках30.01.2020
Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокурора мэр Тулуна Юрий Карих привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске увеличили траты городского бюджета на помощников депутатов думы30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска теперь могут принимать на работу двух помощников. Для этого ввели ещё одну ставку. Кроме того, помощникам подняли зарплату до уровня муниципальных служащих, специалистов первой категории. Эти деньги будут выделяться из бюджета города. Решение принято 30 января на заседании думы Иркутска.
Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая. Тему обсудили на рабочей встрече с Алексеем Красноштановым, Николаем Николаевым, Сергеем Теном, Михаилом Щаповым и Александром Якубовским. Кроме того, говорили о механизмах достижения задач, поставленных президентом РФ.
Мэра Иркутска депутаты будут выбирать тайным голосованием30.01.2020
2020-01-30-03-00-49
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутска, касающиеся процедуры выборов мэра, приняли 30 января на заседании думы города без обсуждения. Как заявил председатель представительного органа власти Дмитрий Ружников, таким образом муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с областным законодательством.
Игорь Кобзев обсудил поправки к Конституции РФ с представителями юридического сообщества30.01.2020
2020-01-30-01-52-31
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с представителями региональных отделений Союза юристов России и Ассоциации юристов России Алексеем Степаненко, Валерием Андрияновым и Ларисой Анциферовой.
Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок»29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок». Такое решение принято на депутатских слушаниях 29 января.
Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку29.01.2020
2020-01-29-05-19-24
Чунский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Отставка мэра Чунского района Валерия Тюменцева принята 29 января. Известно, что он покинул пост «по собственному желанию».
В Иркутске открылась сессия Законодательного собрания региона29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 января открылась очередная сессия Законодательного собрания Приангарья.
Дмитрий Медведев назвал главные задачи «Единой России»29.01.2020
Москва, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел расширенное заседание бюро высшего совета партии. Главными темами встречи стало обсуждение реализации послания Федеральному Собранию и решений 19-го съезда «Единой России».
Депутаты думы Иркутска намерены усилить работу с жителями и мэрией города в своих округах28.01.2020
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены повысить эффективность работы с жителями своих избирательных округов, оперативность реагирования на обращения горожан и исполнения их наказов, а также усилить работу с мэрией и комитетами по управлению административными округами.
Три иркутянина вышли в финал «Лидеров России»28.01.2020
Новосибирск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России-2020», прошедших в суперфинал от Сибирского федерального округа (СФО). Три из них – из Иркутской области, сообщают организаторы.
На январской сессии Заксобрания Иркутской области рассмотрят 37 вопросов27.01.2020
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области утвердила предварительную повестку 26-й сессии, запланированной на 29 января. Всего в проект повестки включено 37 вопросов, сообщает пресс-служба регпарламента.
Мэра Усольского района оштрафовали за игнорирование требований прокуратуры27.01.2020
Усольский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэра Усольского района Виталия Матюху оштрафовали на две тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению нарушений градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поправки в Устав города по выборам мэра Иркутска рекомендовано принять думе 30 января27.01.2020
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку рекомендовала думе Иркутска привести Устав города в соответствие с областным законодательством. Поправки обсудили 27 января. Заседание провел председатель комиссии, заместитель спикера думы Иркутска Сергей Юдин, сообщает пресс-служба представительного органа власти.
В Иркутской области 22 марта пройдут муниципальные выборы27.01.2020
-22-
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Серия муниципальных выборов пройдет в Иркутской области 22 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске26.01.2020
Братск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске. Его сопровождают мэр города Сергей Серебренников и председатель думы Братска Лариса Павлова. Глава региона планирует провести ряд встреч с братчанами и посетить несколько социальных учреждений города, сообщает пресс-служба братской мэрии.
Игорь Кобзев дал поручение Минэкономразвития региона принять меры к улучшению позиций Приангарья в рейтинге субъектов РФ26.01.2020
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел в субботу, 25 января, ряд рабочих встреч. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Бывший губернатор Сергей Левченко дважды в месяц проводит личные приемы жителей26.01.2020
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко ведёт регулярный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.
Игорь Кобзев и Олег Боровский обсудили подготовку к 50-летию Саянска25.01.2020
Саянск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проведение торжественных мероприятий к 50-летию Саянска обсудили глава Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Саянска Олег Боровский в ходе рабочей встречи.
Игорь Кобзев и «РосРАО» подписали соглашение о сотрудничестве по ликвидации загрязнений на промплощадке «Усольехимпрома»24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков 24 января подписали соглашение о сотрудничестве.
В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по изменениям в Конституцию РФ24.01.2020
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по обсуждению положений Послания президента Владимира Путина и законодательных инициатив по изменениям в Конституцию РФ. Их организует Общественная палата Иркутской области.
Игорь Кобзев провел встречу с мэрами северных районов Иркутской области24.01.2020
2020-01-24-07-47-31
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочие встречи с мэрами северных районов Иркутской области. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин и глава Жигаловского района Игорь Федоровский доложили о проблемах, существующих на территориях, обозначили возможные пути решения.
Законодательное собрание и Минздрав Иркутской области договорились о совместной работе24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы состояния здравоохранения, приоритетные направления работы и конкретные задачи, которые сейчас стоят перед Минздравом Приангарья, обсудили председатель Законодательного собрания Сергей Сокол и исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Единороссы Осинского района провели политконференцию24.01.2020
Осинский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе провели 10-ю конференцию местного отделения партии «Единая Россия». Она прошла под председательством депутата думы района, члена местного политсовета Сергея Воронова. В работе конференции приняли участие 37 делегатов.
СМИ: Госдума приняла в первом чтении предложенные президентом изменения в Конституцию24.01.2020
Москва, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума на пленарном заседании 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Итоги 2019 года подвела избирательная комиссия Иркутской области23.01.2020
-2019-
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году были проведены 84 муниципальные избирательные кампании, избраны четыре мэра городских округов, 14 мэров муниципальных районов, 23 главы поселений, 473 депутата представительных органов муниципальных образований. Итоги года подвел облизбирком.
Полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» проведут в Новосибирске 25-26 января23.01.2020
СФО, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Новосибирске 25 и 26 января состоится региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Сибирского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Новый министр спорта в 2012 году был осужден за передачу земель вуза Черкизовскому рынку23.01.2020
Москва, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Андрей Турчак: мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное22.01.2020
Москва, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» по-прежнему воспринимают правительство как партийное. Не только потому, что оно состоит преимущественно из их однопартийцев, а, в первую очередь, потому, что все они выполняют единую задачу, поставленную президентом России. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.
Игорь Кобзев намерен наладить контакт между органами власти в Иркутске22.01.2020
2020-01-22-08-54-19
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске необходимо консолидировать разные ветви власти, чтобы город развивался и дальше. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил 22 января на встрече с депутатами думы областного центра.
Депутаты думы Иркутска просят Игоря Кобзева как можно быстрее определиться с представителями в конкурсную комиссию по избранию мэра22.01.2020
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников 22 января во время встречи депутатов с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым попросил главу региона дать поручение определить представителей в конкурсную комиссию по выборам мэра областного центра уже сейчас.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске