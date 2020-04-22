Мэры трёх муниципалитетов Иркутской области поучаствуют в праймериз «Единой России»

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» 23 апреля зарегистрировал очередных участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы. Среди зарегистрировавшихся – мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, мэр Заларинского района Владимир Самойлович и мэр Зиминского района Наталья Никитина, сообщает пресс-служба реготделения.

– Процедура предварительного голосования – обязательный фильтр для всех, кто планирует идти на выборы от «Единой России». Члены партии имеют возможность оценить претендентов еще до назначения выборов. Имеют возможность задать вопросы и высказать свою позицию. В этом году из-за пандемии коронавируса предварительное голосование проходит по закрытой модели. Мы не имеем права призывать избирателей на счетные участки, где они могут заразиться. Поэтому кандидатов на выдвижение будут определять только члены партии, – рассказал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Сергей Сокол.

В единый день голосования в Приангарье пройдут 70 избирательный кампаний – выборы мэров и депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских и сельских поселений. В общей сложности будет замещено 329 мандатов.

Напомним, возможность принять участия в предварительном голосовании имеет любой член партии или беспартийный.

С более подробной информацией о порядке участия в предварительном голосовании можно ознакомиться на сайте: https://pg.er.ru/ .

Сэкономленные на подготовке к выборам и массовым мероприятиям средства пошли на борьбу с пандемией коронавируса – партия оказывает помощь российским медикам и больницам. В Иркутской области Волонтерский центр по оказанию помощи жителям действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Возглавляет Центр Сергей Сокол.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Таким образом определяются кандидаты от Партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.