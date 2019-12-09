Мэрия: депутаты думы Иркутска до сих пор не предоставили свои поправки в бюджет 2020 года

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска до сих пор не предоставили свои поправки в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. Об этом Телеинформу сообщили в администрации города. Между тем, проект бюджета народные избранники отклонили еще 28 ноября, отправив главный финансовый документ на доработку. Несмотря на то, что документ прошел публичные слушания, его рассмотрели и одобрили на комиссии по бюджету, он получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты города и прокуратуры, депутаты посчитали, что бюджет «сырой» и его требуется пересмотреть. Также депутаты заверили, что планируют вернуться к рассмотрению доработанного проекта бюджета в середине декабря. Напомним, как сообщалось ранее, непринятие бюджета города грозит целым "букетом" негативных последствий. В частности, возникнут перебои в нормальном функционировании бюджетной сферы и городского хозяйства - в связи с тем, что лимиты бюджетных средств будут доводиться в размере 1/12 части от предыдущего года. Соответственно, не будет возможности проводить закупочные процедуры. Кроме того, у администрации не будет возможности заключить соглашение с правительством Иркутской области для получения межбюджетных трансферов, а также не будет возможности для получения средств федеральных программ (для проведения благоустройства парков и скверов, ремонта дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства школ и детских садов). А это порядка 4 миллиардов рублей. В мэрии напоминают, что договоры для нормального функционирования муниципальных учреждений необходимо заключать до наступления 2020 года, однако это невозможно, пока бюджет не принят. Соответственно, в работе учреждений в январе начнутся проблемы с оплатой коммунальных услуг, охраны и прочее. В том числе, не будет возможности выделения средств на охрану в образовательных учреждениях, питание в школах и детских садах. Согласно статьи 22 Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске постоянные комиссии, на которых депутаты отклоняют проект бюджета, предлагая отправить его на доработку, должны внести на рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике и бюджету поправки в проект решения о бюджете не позднее, чем за два дня до заседания думы города Иркутска. Однако к 28 ноября документально оформленные поправки от депутатского корпуса так и не представлены. Как считает Юрий Коренев, председатель Общественной палаты города Иркутска, на сегодня наблюдается намеренное расшатывание ситуации со стороны депутатов гордумы: – Они, ничего не предлагая, отклоняют все предложения администрации. Опять же, новый состав Думы уже провел встречи с представителями областного правительства, Законодательного собрания региона. Результата не видно – каких-либо договоренностей не достигнуто, дополнительных денег в бюджет города не поступает. А только за этот год область не доплатила Иркутску порядка 600 миллионов рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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