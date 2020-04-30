Мэром Иркутска избрали Руслана Болотова

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Иркутска депутаты областного центра 30 апреля избрали Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра.

За Руслана Болотова проголосовали 26 человек, это больше двух третей от общего числа депутатов. Всего на заседании присутствовало 25 депутатов. Также шесть голосов было отдано за депутата Виталия Матвийчука, ещё два – за бывшего вице-мэра Дмитрия Разумова. Голосование было тайным.

В счётную комиссию входили Василий Донских, Алексей Распутин и Александр Квасов.

Отметим, по итогам работы конкурсной комиссии Руслан Болотов набрал наибольшее количество баллов – 180. Всего на пост претендовали 29 кандидатов, из них 25 мужчин и четыре женщины. Средний возраст кандидатов – 45 с половиной лет, самому младшему было 33, самому старшему – 80 лет. Большая часть кандидатов зарегистрирована в Иркутске. Три кандидата так и не выступили перед депутатами.

Руслан Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000-м – ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». На производстве Руслан Болотов прошел путь от рабочего до директора МУП «Водоканал». С января 2006 года по декабрь 2007 года был главой Шелеховского городского поселения, с декабря 2008 года до января 2011 года – министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. До октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков Иркутска.

В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. 7 августа 2017 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области. 25 сентября 2017 года кандидатура Руслана Болотова согласована на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.

В декабре 2019 года Руслан Болотов назначен исполняющим обязанности председателя правительства региона. 13 марта врио губернатора Игорь Кобзев принял его отставку по собственному желанию.

Напомним, 17 марта 2020 года дума Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова. После этого начался процесс подготовки документов, необходимых для избрания нового градоначальника. Согласно изменениям, внесенным осенью 2019 года в закон Иркутской области, мэр Иркутска будет избран из числа кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссией.