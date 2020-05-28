Михаил Мишустин поручил представителям федеральных министерств оценить ход работ в зонах затопления Иркутской области

Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил представителям ответственных федеральных органов исполнительной власти в ближайшее время выехать в зоны затопления в Иркутской области для оценки ситуации на месте с последующим докладом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Поручения даны по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий программы по восстановлению жилья, объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, повреждённых или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.

Михаил Мишустин отметил, что в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации Иркутской области уже выделены значительные средства на предоставление мер социальной поддержки и обеспечение жильём граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, а также на восстановление автомобильных дорог, поддержку малого и среднего предпринимательства.

С основным докладом на совещании выступил зампред Марат Хуснуллин, который детально доложил об организации работы и предложил решения имеющихся вопросов по восстановлению жилья, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и строительству защитных сооружений.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе реализации отдельных мероприятий, требующих особого внимания, в том числе о соблюдении графика выполнения работ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин 26 мая на селекторном совещании выразил обеспокоенность темпами дорожных работ, организованных на территориях, которые летом 2019 года попали под затопление в Иркутской области.