Министра ЖКХ Иркутской области требуют отправить в отставку из-за «мусорной» реформы

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министра ЖКХ Иркутской области Артура Сулейманова требуют отправить в отставку из-за реализации «мусорной» реформы. Петиция размещена на портале «Ченж.орг».

– «Мусорная» реформа в Иркутской области проводится с многочисленными нарушениями, допущенными чиновниками министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Именно руководство министерства виновато в том, что плата за вывоз мусора многократно выросла для жителей и для предпринимателей. Этот факт подтверждают и представители регионального оператора – РТ-НЭО Иркутск. Мы требуем отставки министра Сулейманова и увольнения должностных лиц, виновных в провале реформы, – пишут составители петиции.

Заявители говорят о том, что плата за вывоз мусора выросла в два-три раза для физических лиц и в десятки – для организаций, а качество услуг по уборке и вывозу мусора не улучшилось, а даже наоборот. При этом до сих пор нет мусоросортировки и вторичного использования отходов, которые щедро были обещаны организаторами реформы.

– Получилось всё как всегда – под благими целями и лозунгами о спасении планеты от мусора произошло очередное ограбление народа. Несмотря на то, что часто можно услышать разговоры о том, что эта реформа федеральная, нельзя недооценивать роль и возможности местных властей при реализации «мусорной» реформы в каждом регионе. Именно позиция чиновников министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, уполномоченного проводить реализацию мусорной реформы в регионе, привела к тому, что платежи за мусор резко выросли, а дальнейшая деятельность юридических лиц в будущем поставлена под вопрос, – отмечают активисты.

Петицию планируют направить губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу и президенту Российской федерации Владимиру Путину.