На должность главы Хохорска от «Единой России» выдвинут Василия Барлукова

Боханский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единую Россию» на выборах главы Хохорского муниципального образования Боханского района представит индивидуальный предприниматель Василий Барлуков. Его кандидатуру поддержал местный политический совет ЕР, сообщает пресс-служба партии.

По словам секретаря Боханского местного отделения партии «Единая Россия» Оксаны Бадагуевой, партия поддерживает кандидатуру Василия Барлукова, поскольку он выиграл предварительное голосование, известен в поселении и знает проблемы, которые предстоит решить главе Хохорска.

– Василий Аполлонович [Барлуков] имеет хороший опыт работы как предприниматель в сельском хозяйстве и как руководитель, умеющий правильно выстроить отношения в коллективе. В Хохорске его знают как человека дела, поэтому, думаю, жители его поддержат. Я думаю, что он продолжит дело, которое было начато предыдущим главой и будет работать в тандеме с мэром Боханского района. Считаю, что их совместная работа даст хорошие результаты, – отметила Оксана Бадагуева.

Василий Барлуков рассказал, что в своей предвыборной программе он будет основываться на программе социально-экономического развития Хохорского муниципального образования и постарается решить проблемы, назревшие в поселении.

– Предстоит решить очень много вопросов, в том числе много строить и достраивать начатые объекты. Нужно решить проблему дорог, заняться строительством жилищного фонда, благоустройством села. Хочется, чтобы Хохорск стал комфортнее и красивее. Я надеюсь, вместе с мэром района мы сможем найти решение многих проблем поселения. В работе главы, я считаю, важно учитывать мнение жителей и вместе с ними определять пути дальнейшего развития села. Я чувствую поддержку партии «Единая Россия» и надеюсь, что мы продолжим сотрудничество на благо Хохорска и улучшения качества жизни населения, – отметил кандидат от партии.

Досрочные выборы главы Хохорского муниципального образования состоятся 1 марта 2020 года в связи с избранием предыдущего главы Хохорска Эдуарда Коняева мэром Боханского района.