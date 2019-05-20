На майской сессии Законодательного собрания Иркутской области рассмотрят около 60 вопросов

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области 20 мая утвердила проект повестки 15-й сессии, запланированной на 22 мая. Планируется рассмотреть около 60 вопросов, главным из которых станет законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Напомним, доходы областного бюджета предлагается утвердить в объеме 162 млрд рублей, расходы – в объеме 175 млрд рублей. В повестку также включены другие проекты законов в сфере бюджетного законодательства, в том числе о внесении изменений в закон «О транспортном налоге», которыми предлагается увеличить мощность двигателя автомобилей инвалидов, в отношении которых предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога.

Как сообщает пресс-служба ЗС, на сессии планируется также рассмотреть ряд других социально значимых вопросов. Так, в окончательном чтении депутаты рассмотрят законопроект, предлагающий увеличить за счет областного бюджета стипендии талантливым студентам и студентам-целевикам Иркутского медуниверситета. Авторами законодательной инициативы являются парламентарии Сергей Сокол, Александр Гаськов и Ирина Синцова. Необходимые для реализации законопроекта средства будут предусмотрены при корректировке областного бюджета в мае. В окончательном чтении планируется принять изменения в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», которыми предусмотрено, что из областного бюджета могут предоставляться субсидии местным бюджетам в целях софинансирования обязательств по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных школах.

Большое значения для многих жителей региона, в том числе людей предпенсионного возраста, а также беременных женщин и женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, имеет проект закона, которым дополняются категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в Иркутской области.

Согласно поправкам в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», которые также будут рассмотрены в рамках 15-й сессии, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, работники государственных и муниципальных учреждений, молодые семьи и другие категории граждан, указанные в законе, смогут получить земельный участок в муниципальных образованиях, в которых они не состоят на земельном учете и в которых отсутствует очередь.

Кроме того, на сессии парламентарии рассмотрят информацию о прохождении пожароопасного сезона в Иркутской области, а также информацию, касающуюся вопросов перехода на цифровое телевизионное вещание в Иркутской области.