На первой сессии ЗС Приангарья к полуночи почти все руководящие посты получили представители «Единой России»

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первая сессия Законодательного собрания Иркутской области продлилась почти 12 часов, а через десять минут после окончания, после полуночи, была продолжена внеочередной сессией, где предстояло обсудить кандидатуру представителя в Совете Федерации от ЗС.

На первой сессии после длительных кулуарных консультаций в течение четырех часов были избраны спикер областного парламента – Сергей Сокол, три его заместителя – Кузьма Алдаров, Александр Ведерников и Ольга Носенко, а также председатели постоянных комитетов и комиссий.

Так, председателем комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении стал единоросс Виктор Побойкин, обойдя при голосовании коммуниста Андрея Андреева. Бюджетный комитет и комитет по социально-культурному законодательству вновь возглавили также представительницы ЕР – Наталья Дикусарова и Ирина Синцова. Отметим, что за право возглавить комитете с Натальей Дикусаровой также конкурировал Андрей Андреев. Еще один единоросс – Николай Труфанов – возглавил комитет по собственности и экономической политике. Комитет по здравоохранению и социальной защите достался безрезультатно дважды выдвигавшемуся на пост вице-спикера члену «Справедливой России» Александру Гаськову. Коммуниста Романа Габова не только однопартийцы, но и фракция «Единой России» дружно продвинули на пост председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.

Комиссию по регламенту возглавила глава реготделения «Справедливой России» Лариса Егорова после того, как руководивший этой комиссией много лет коммунист Антон Романов отказался претендовать на этот пост. Председателем комиссии по контрольной деятельности стал еще один единоросс Тимур Сагдеев, ему проиграл коммунист Александр Белов.

В результате, выигравшие выборы коммунисты получили всего два поста в ЗС – вице-спикера и председателя комитета по законодательству о природопользовании. Все ключевые посты достались единороссам. При этом, в отличие от прошлого созыва, вице-спикеры не совмещают руководство комитетами, при этом те и другие работают на освобожденной основе и получают зарплату.

Также на сессии предстояло избрать заместителей председателей всех комитетов и комиссий, однако члены комитета по госстроительству и местному самоуправлению не смогли окончательно определиться с кандидатурой, отложив решение этого вопроса на потом. Как отметили юристы, до избрания зампреда комитет не сможет начать работу.

Поскольку все процедуры для первой сессии строго регламентированы, то для выбора сенатора пришлось провести еще одну, внеочередную сессию. На ней, после полуночи, на пост сенатора от ЗС Иркутской области был избран Сергей Брилка.