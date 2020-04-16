ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Политика
17.04.2020

На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов. Еще два заявления к имеющимся шести поданы в комиссию вечером 16 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.

Известно, что восьмым кандидатом стала Анна Кондрашова 1983 года рождения. Женщина работает главным бухгалтером в компании «Мидасстрой». Девятой пакет документов сдала Надежда Наджафова 1987 года рождения. Она возглавляет юридический отдел ИП Ештокин. Надежда Сулеймановна была председателем иркутской Окружной избирательной комиссии № 11.

Напомним, днем 16 апреля документы в комиссию подали еще два кандидата в мэры Иркутска. Седьмым претендентом стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев. Утром 16 апреля заявление подал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский.

Первым документы подал депутат думы города Виталий МатвийчукЗатем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон ЕгеревТретьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Также напомним,15 апреля в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска подали документы сразу два претендента – Сергей Похабов и бывший вице-мэр города Дмитрий Разумов.

Конкурсная комиссия официально зарегистрировала Виталия Матвийчука и Антона Егерева.

Решение по остальным кандидатам будет принято 17 апреля.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов17.04.2020
2020-04-16-11-01-15
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов. Еще два заявления к имеющимся шести поданы в комиссию вечером 16 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
На пост мэра города Иркутска появился седьмой кандидат16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города Иркутска приняла сегодня документы у седьмого претендента. Им стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.
Сергей Сокол: мнение предпринимателей Приангарья должно быть учтено в подготовке мер поддержки бизнеса16.04.2020
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников.
Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 1716.04.2020
-17
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский. Он подал документы в комиссию утром 16 апреля, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Вице-спикером ЗС Приангарья стала Лариса Егорова15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области стала Лариса Егорова.
Сергей Сокол настаивает на принятии срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с нестабильной экономической ситуацией и с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол направил председателю межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову обращение о необходимости принятия срочных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для рассмотрения и принятия на федеральном уровне.
Кандидатура Константина Зайцева согласована на пост председателя правительства Иркутской области15.04.2020
2020-04-15-08-18-01
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Константина Зайцева на пост председателя правительства региона.
Пятый кандидат в мэры Иркутска Сергей Похабов подал документы в конкурсную комиссию15.04.2020
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятый кандидат в мэры Иркутска подал документы в конкурсную комиссию. Им стал Сергей Евгеньевич Похабов, сообщает Телеинформу источник в думе города.
Госдума приняла ряд законопроектов по поддержке населения и бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума продолжает работу над законопроектами, которые направлены на противодействие эпидемии коронавируса, поддержку граждан и экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Дмитрий Разумов подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска15.04.2020
2020-04-15-03-19-31
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Разумов подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска. Заявление он подал 15 апреля. Таким образом, он стал четвертым претендентом на пост главы города.
Александр Якубовский вошел в состав межфракционной комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарном заседании Государственной думы 14 апреля принято постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Утверждена повестка 29-й сессии Законодательного собрания Приангарья14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На 29-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая состоится 15 апреля, рассмотрят 38 вопросов.
Сергею Шеверде предъявлено обвинение по делу о Туколони14.04.2020
2020-04-14-01-59-38
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и еще двух фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Кандидатуру Константина Зайцева на пост главы правительства Иркутской области представят депутатам 15 апреля13.04.2020
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы предстоящей 29 сессии Законодательного собрания Иркутской области глава областного парламента Александр Ведерников обсудил с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий ЗС. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
В Иркутске зарегистрированы два кандидата в мэры города13.04.2020
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на понедельник, 13 апреля, официально зарегистрированы конкурсной комиссией два кандидата на должность мэра Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для получения «кредитных каникул»13.04.2020
Москва, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с такой инициативой выступила «Единая Россия». А депутат Госдумы Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для всех, кто столкнулся с непониманием со стороны банков, сообщает пресс-служба партию.
В «Единой России» рассказали, как направить обращение депутату Государственной Думы13.04.2020
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямое взаимодействие с гражданами – одно из основных направлений деятельности депутатов даже в условиях коронавируса. В результате рассмотрения обращений удается решить актуальные для людей вопросы и проблемы. В партии «Единая Россия» рассказали, как правильно составить обращение и как обратиться за помощью дистанционно.
Третьим кандидатом на пост мэра Иркутска стала временно неработающая Анна Романова13.04.2020
2020-04-13-05-33-44
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим кандидатом на пост мэра Иркутска стала временно неработающая Анна Романова. Она подала документы в конкурсную комиссию 13 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
Фракция КПРФ в Заксобрании подготовила запрос правительству Иркутской области о растущем госдолге10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области направит на имя врио губернатора запрос о причинах роста государственного долга региона и о прогнозе показателей областного бюджета. Соответствующее постановление было подготовлено фракцией КПРФ и принято большинством голосов на сессии.
Сергей Тен оценил подготовку Иркутской области к борьбе с лесными пожарами10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работа по предотвращению и борьбе с природными пожарами в Иркутской области в этом году организована на принципиально новом уровне. Об этом рассказал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Тен. По его словам, в области уже вводятся превентивные противопожарные меры: на юге региона особый режим начал действовать с 10 апреля, на севере – с 1 мая, пишет пресс-служба ЕР.
Начала работу 29 внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области10.04.2020
-29-
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 29 внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова.
Второй претендент на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию09.04.2020
2020-04-09-04-37-36
Иркутск, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй претендент на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию 9 апреля. Им стал председатель общественного совета при министерстве экономического развития Иркутской области Антон Егерев. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе Иркутска.
Игорь Кобзев сохраняет лидирующую позицию в медиапространстве среди глав регионов СФО09.04.2020
2020-04-08-10-55-16
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сохраняет первое место в медиарейтинге глав регионов СФО.
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» будет оказывать помощь гражданам и медикам до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад08.04.2020
Москва, Иркутская область, 8.04.20 (ИА "Телеинформ"), - «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.
Игорь Кобзев отменил в Иркутской области «пятилетки» экс-губернатора Сергея Левченко08.04.2020
2020-04-07-13-51-35
Иркутская область, 08.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев упразднил комитет по государственному планированию, созданный в 2018 году экс-главой региона Сергеем Левченко. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Депутат Виталий Матвийчук первым подал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска07.04.2020
Иркутск, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Виталий Матвийчук стал первым кандидатом на пост мэра областного центра. Он подал документы в конкурсную комиссию вечером 7 апреля. Об этом Телеинформу сообщает источник в думе города.
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев: режим всеобщей самоизоляции в России не соответствует нормам законодательства07.04.2020
2020-04-07-05-54-36
Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введённый в России для пресечения распространения коронавирусной инфекции, не соответствует нормам законодательства. Для придания им юридической основы, правительство способствует быстрому принятию ряда законопроектов в спешном режиме в Госдуме. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Депутат Госдумы Александр Якубовский настаивает на проведении прямых выборов ректора БГУ06.04.2020
Иркутская область, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ Александр Якубовский направил депутатский запрос на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с просьбой пересмотреть решение о продлении полномочий и.о. ректора Татьяны Музычук и в ближайшее время провести открытые выборы ректора Байкальского государственного университета.
Алексей Вдовин довел информацию о работе волонтерского центра до жителей Балаганска06.04.2020
Балаганский район, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава Балаганского муниципального образования Алексей Вдовин 4 апреля провел оповещение местных жителей о введении всеобщего режима самоизоляции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
В Иркутске начала работу комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города06.04.2020
2020-04-06-03-11-43
Иркутск, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутска 6 апреля начала работать конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска. С сегодняшнего дня она принимает документы от претендентов. Об этом сообщает пресс-служба думы города.
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы о помощи из-за нерабочих дней с мародёрством06.04.2020
Интернет, 6.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший депутат Государственной Думы шестого созыва Сергей Поддубный высказался в своем инстаграме по поводу тех, кто в объявленные президентом нерабочие дни просит государство о поддержке. Об этом сообщают argumenti.ru.
Заседания комитетов Заксобрания Иркутской области уходят в онлайн05.04.2020
Иркутская область, 5.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Заседания комитетов и комиссий Законодательного собрания Иркутской области в апреле будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
В думе Иркутска определились с членами конкурсной комиссии на выборах мэра Иркутска03.04.2020
2020-04-03-04-12-53
Иркутск, 3.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска 3 апреля на внеочередном заседании определилась с членами конкурсной комиссии, которая будет оценивать кандидатов на пост градоначальника. Ими стали юрист Владимир Шободоев, принимавший участие в разработке положения о выборах, а также вице-спикер гордумы Леонид Усов и депутат Александр Сафронов.
На сайтах властей Иркутска выложен пакет документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра02.04.2020
2020-04-02-05-15-07
Иркутск, 2.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для удобства и доступности гражданам, желающим принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Иркутска, на сайтах думы и администрации города размещен пакет документов, которые необходимо подать для участия.
Восемь кандидатур претендуют войти в состав конкурсной комиссии на выборах мэра Иркутска01.04.2020
2020-04-01-07-48-04
Иркутск, 1.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думу Иркутска поступили предложения о восьми кандидатурах в состав конкурсной комиссии, которая будет принимать документы претендентов на пост мэра города. Срок подачи заявлений закончен 31 марта, сообщает пресс-службе думы.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске