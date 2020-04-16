Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов. Еще два заявления к имеющимся шести поданы в комиссию вечером 16 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.

Известно, что восьмым кандидатом стала Анна Кондрашова 1983 года рождения. Женщина работает главным бухгалтером в компании «Мидасстрой». Девятой пакет документов сдала Надежда Наджафова 1987 года рождения. Она возглавляет юридический отдел ИП Ештокин. Надежда Сулеймановна была председателем иркутской Окружной избирательной комиссии № 11.

Напомним, днем 16 апреля документы в комиссию подали еще два кандидата в мэры Иркутска. Седьмым претендентом стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев. Утром 16 апреля заявление подал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский.

Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Также напомним,15 апреля в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска подали документы сразу два претендента – Сергей Похабов и бывший вице-мэр города Дмитрий Разумов.

Конкурсная комиссия официально зарегистрировала Виталия Матвийчука и Антона Егерева.

Решение по остальным кандидатам будет принято 17 апреля.