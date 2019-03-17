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18.03.2019

На выборах главы Куйтуна победу одержала Людмила Яковлева от «Единой России»

Куйтунский район, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы главы посёлка Куйтун выиграла Людмила Яковлева, которая баллотировалась от партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.

Отрыв от ближайшего конкурента, представителя партии «Родина» Артёма Пальчика, составил 295 голосов.

Напомним, выборы главы Куйтуна проходили 17 марта. За кресло боролись председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

В день голосования были зафиксированы несколько нарушений. В ТИК поступила жалоба о незаконной агитации в пользу кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика, ещё 19 – в участковые избирательные комиссии. Жалоба, поданная в территориальную комиссию, рассмотрена и передана в ГУ МВД по Иркутской области. Также сообщалось о том, что на одном из участков обнаружили камеру, направленную прямо на урну и недопуске наблюдателя от ЕР к процедуре выездного голосования. Представители «Молодой гвардии Единой России» также фиксировали многочисленные нарушения. Кроме того, на активистку движения стала жертвой нападения.

Досрочные выборы главы Куйтуна проводились в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения.

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