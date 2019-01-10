На выборах мэра Черемховского района выдвинулся первый кандидат

Черемховский район, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборах мэра Черемховского района, запланированных на 3 марта, выдвинулся первый кандидат.

Как сообщает пресс-служба Облизбиркома, документы о выдвижении в территориальную избирательную комиссию представил самовыдвиженец Михаил Гулин. В свою поддержку кандидату необходимо будет собрать минимум 112 подписей избирателей, а максимум – 123.

Как уточнила председатель Черемховской районной ТИК Светлана Чайковская, теризбирком уведомили о проведении мероприятий по выдвижению своих кандидатов КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия». Напомним, период выдвижения кандидатов на этих муниципальных выборах завершится в 18 часов 16 января, представить документы на регистрацию кандидаты должны до 18 часов 21 января.