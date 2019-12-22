На выборах мэра Нижнеудинского района победил Анатолий Крупенев

Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района 22 декабря победил самовыдвиженец, член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев, сообщается в данных ГАС «Выборы».

По состоянию на 18:08 22 декабря он набрал 56,38% голосов. На втором месте с результатом 26,01% – единоросс Александр Архангельский. Третье место и 12,97% голосов – у Евгении Малининой (ЛДПР). Дмитрий Марусенко («Справедливая Россия») и Светлана Харламова («Патриоты России») набрали 0,68 и 1,69% голосов соответственно.

Секретарь ИРО партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил однопартийца с избранием на должность. Во время беседы единороссы договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в разговоре с Сергеем Соколом Анатолий Крупенев заявил, что намерен поддерживать реализацию партийных проектов на территории Нижнеудинского района.

– Будем работать с региональным отделением «Единой России» по всем направлениям. Постараемся сделать все для того, чтобы район становился лучше. Я благодарен жителям за оказанную поддержку и постараюсь сделать все возможное для развития Нижнеудинского района, – рассказал Анатолий Крупенев.