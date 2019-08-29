На выборах в думу Иркутска уже зарегистрировали 247 кандидатов

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в думу Иркутска на сегодняшний день зарегистрировано 247 кандидатов, из которых 174 баллотируются от различных политических партий, остальные 73 – самовыдвиженцы. Об этом на пресс-конференции 30 августа сообщил председатель облизбиркома Илья Дмитриев.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября изберут новый состав думы Иркутска – 35 депутатов по 35 округам. За всю кампанию было зафиксировано 393 выдвижения.

– В среднем получается достаточно большая конкуренция: семь человек на один депутатский мандат, – рассказал Илья Дмитриев. – Два избирательных округа с наибольшим количеством кандидатов: №6 и 12 – 11 и 10 претендентов на кресло депутата соответственно. Наименее «популярен» округ №30, где сейчас зарегистрировано только четыре кандидата.

Председатель облизбиркома напомнил, что в Иркутске на выборах в гордуму будут работать 135 КОИБов, они будут стоять чуть более чем в половине всех избирательных участков, которых в областном центре 242. Также будет применяться QR-код – с его помощью электронным способом будут составлять протокол и вводить данные в систему ГАС «Выборы».

Кроме того, по решению облизбиркома по одному избирательному участку на каждый округ будет оборудовано камерами видеонаблюдения, в день выборов будет вестись трансляция.