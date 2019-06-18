Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборы в думу Иркутска выдвинулись 25 человек. Прием документов городской избирком начал с 15 июня, в тот же день поступили два заявления. Все потенциальные участники предвыборной кампании в гордуму, которые зафиксированы на 19 июня, идут самовыдвиженцами.

По данным с официального сайта областной избирательной комиссии, первыми, кто заявил о намерении избираться в думу Иркутска, стали действующий депутат гордумы шестого созыва Вячеслав Правенький, и начальник управления по соцвопросам и связям с общественностью ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского» Павел Деранжулин. Вячеслав Правенький намерен баллотироваться по округу № 12, Павел Деранжулин – по округу № 31.

Также из действующих депутатов думы Иркутска шестого созыва, помимо Вячеслава Правенького, заявление о выдвижении подали Дмитрий Ружников по избирательному округу № 10 и Александр Квасов по округу № 15.

Самыми молодыми потенциальными кандидатами стали нигде не работающий 22-летний Андрей Гизатулин из Иркутска, он идет по избирательному округу № 29, и администратор ресторана бизнес-отеля «Дельта» 23-летняя Марина Покачакова. Официальное место жительства – поселок Жирикен Чернышевского района Забайкальского края.

Заявления о выдвижении подали:

По избирательному округу № 1: Сергей Пыхтин, Александр Тарасов, Алексей Харченко.

По избирательному округу № 3: Кирилл Рябцовский, Татьяна Старикова.

По избирательному округу № 4: Елена Черкасова.

По избирательному округу № 5: Кристина Глухова, Николай Покитко.

По избирательному округу № 6: Евгений Деревянных, Нина Кочанова.

По избирательному округу № 10: Дмитрий Ружников.

По избирательному округу № 12: Андрей Артюшин, Вячеслав Правенький.

По избирательному округу № 15: Александр Квасов.

По избирательному округу № 19: Татьяна Доброва.

По избирательному округу № 20: Георгий Ни, Виталий Ягубов.

По избирательному округу № 22: Марина Покачакова.

По избирательному округу № 24: Елена Калиберда.

По избирательному округу № 28: Сергей Беспалов.

По избирательному округу № 29: Андрей Гизатулин, Виктор Романов.

По избирательному округу № 31: Павел Деранжулин.

По избирательному округу № 33: Алексей Бондарев.

По избирательному округу № 34: Игорь Демешко.