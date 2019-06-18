|Политика
|19.06.2019
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На выборы в думу Иркутска выдвинулись 25 человек
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Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборы в думу Иркутска выдвинулись 25 человек. Прием документов городской избирком начал с 15 июня, в тот же день поступили два заявления. Все потенциальные участники предвыборной кампании в гордуму, которые зафиксированы на 19 июня, идут самовыдвиженцами.
По данным с официального сайта областной избирательной комиссии, первыми, кто заявил о намерении избираться в думу Иркутска, стали действующий депутат гордумы шестого созыва Вячеслав Правенький, и начальник управления по соцвопросам и связям с общественностью ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского» Павел Деранжулин. Вячеслав Правенький намерен баллотироваться по округу № 12, Павел Деранжулин – по округу № 31.
Также из действующих депутатов думы Иркутска шестого созыва, помимо Вячеслава Правенького, заявление о выдвижении подали Дмитрий Ружников по избирательному округу № 10 и Александр Квасов по округу № 15.
Самыми молодыми потенциальными кандидатами стали нигде не работающий 22-летний Андрей Гизатулин из Иркутска, он идет по избирательному округу № 29, и администратор ресторана бизнес-отеля «Дельта» 23-летняя Марина Покачакова. Официальное место жительства – поселок Жирикен Чернышевского района Забайкальского края.
Заявления о выдвижении подали: