На законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска поступила критика Минюста

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Минюста по Иркутской области усмотрело несоответствия некоторых норм законопроекта о возврате прямых выборов мэра Иркутска федеральному законодательству. Об этом сообщается в заключении ведомства, опубликованном в «Электронном парламенте».

Напомним, в конце августа 2018 года на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению областного парламента было принято решение рекомендовать сессии ЗС в первом чтении принять законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска, внесённый губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Однако в заключении управления Миюста отмечается, что решение приняли без учёта позиции ведомства. В связи с этим профильному комитету предложили вернуться к вопросу. Заседание комитета назначили на 17 сентября.

Напомним, прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы. Так мэром стал Дмитрий Бердников. После этого с инициативой о референдуме по возвращению прямых выборов областного центра выступали обком КПРФ и экс-депутат Госдумы Антон Романов. После судебных разбирательств на уровне области вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ – самой высокой судебной инстанцией в стране. Суд признал, что форма избрания мэра из состава гордумы не нарушает закон и не противоречит ему. После этого коммунисты, «педалировавшие» эту электорально выигрышную тему, отступились. В этом году попытку сделал и ПАРНАС, но и она оказалась неудачной.