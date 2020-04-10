Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 29 внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в работе сессии принимают участие 30 депутатов, а также врио губернатора региона Игорь Кобзев. Представители региональной прокуратуры, министерства юстиции, избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты, правительства Иркутской области включились в работу сессии онлайн. Предваряя заседание, Александр Ведерников выразил благодарность медицинским работникам, волонтерам, представителям служб и ведомств, участвующим в предотвращении распространения коронавируса в Приангарье, гражданам, которые проявляют спокойствие и сознательность в сложившейся ситуации.

В повестку внеочередной сессии включены пять вопросов. Парламентарии рассмотрят изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которым предлагается увеличить резервный фонд. Средства планируется направить на борьбу с пандемией короновирусной инфекции. Также планируется внести изменения в закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» направлен на обеспечение продуктами питания школьников из многодетных и малоимущих семей, а также семей, пострадавших от наводнения в 2019 году, переведенных на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

В рамках сессии состоится правительственный час «О мерах по поддержанию экономической стабильности в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Кроме того, депутаты заслушают информацию о парламентском запросе временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву «О профилактике распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области».