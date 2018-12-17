Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начала работу восьмая сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под председательством Сергея Сокола.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в работе сессии принимают участие 44 депутата, а также сенатор – представитель Законодательного собрания в Совете Федерации Сергей Брилка, представители региональной прокуратуры, министерства юстиции, избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты, правительства Иркутской области, общественных организаций и Общественного совета при областном парламенте. Традиционно сессия началась с вручения наград Совета Федерации и Законодательного собрания Иркутской области.

Всего в повестку включено 45 вопросов. Среди них – проект закона Иркутской области «О потребительской корзине». Согласно федеральному законодательству потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения устанавливается один раз в пять лет. В 2013 году в регионе был принят соответствующий закон, действие которого истекает к 1 января 2019 года. В связи с этим возникла потребность в принятии нового документа.

Депутаты также рассмотрят законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки граждан в Иркутской области, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области».

Кроме того, будет направлен ряд отзывов на проекты федеральных законов. В частности, на законопроект № 592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи», которым расширяется понятие паллиативной помощи, вводятся такие формы ее оказания как дневной стационар, а также помощь на дому.