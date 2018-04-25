«Нам есть о чем поговорить»: после десятилетнего перерыва в Иркутской области состоялся съезд депутатов муниципальных дум и Заксобрания

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - 360 делегатов муниципальных дум собрал Третий съезд депутатов представительных органов власти, организованный Законодательным собранием Иркутской области. Кроме того, участие в пленарном заседании приняли представители Федерального Собрания, в том числе сенатор Виталий Шуба, областной Общественной палаты, региональной исполнительной власти, члены координационного межконфессионального совета при ЗС, молодежный парламент при Заксобрании и другие лица. Губернатор Сергей Левченко не почтил своим присутствием депутатов – его на съезде представлял первый заместитель Владимир Дорофеев. Пленарное заседание прошло 25 апреля в театре им.Загурского в Иркутске. Ему предшествовала работа на четырех диалоговых площадках, посвященных вопросам совершенствования местного самоуправления, межбюджетной политике и финансам, социальной политике, природопользованию, экологии и устойчивому развитию сельских территорий. Как отметил в своем докладе спикер Заксобрания Сергей Брилка, съезд такого формата в Иркутской области не собирался более десяти лет – в последний раз это случилось в октябре 2007 года. Между тем, площадка, на которой муниципалитеты в открытом диалоге могут поделиться своими проблемами – очень важна для Иркутской области. «Нам есть о чем поговорить», - подчеркнул председатель областного парламента. Спикер напомнил, что Приангарью есть чем гордиться – Иркутская область была первым регионом в РФ, где прошли всенародные выборы губернатора (тогда был избран Юрий Ножиков) и первыми мы избрали местные органы власти. Был принят целый ряд законов, создавших правовой фундамент для организации местного самоуправления. Сергей Брилка процитировал президента Владимира Путина, сказавшего, в частности, что «муниципальный уровень власти максимально близок к людям, и диалог, стремление получить обратную связь с населением должны быть приоритетом для местных органов власти». Спикер напомнил, что в Иркутской области много примеров конструктивного взаимодействия граждан и местной власти. Это и проект «Народные инициативы» (с 2011 года реализовано более 12 тысяч мероприятий на общую сумму около 4 млрд рублей), и исполнение наказов избирателей. К слову, уже сейчас выполнено более 200 наказов жителей области, в том числе, ремонты и строительство социальных объектов. Кроме того, взаимодействие идет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (почти 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней будет направлено в 2018-2020 годах на благоустройство городов и поселков Приангарья). Сергей Брилка также упомянул программы по ремонту спортзалов сельских школ, ремонту домов культуры, проект «Муниципальный театр». Спикер ЗС сообщил также, что в рамках секционной работы съезда выслушал немало эмоциональных, выстраданных выступлений представителей муниципалитетов. - Где-то жизнь бьет ключом, а где-то она замерла. В первую очередь, это касается малых населенных пунктов, созданных когда-то при леспромхозах Иркутской области (которые сейчас не действуют). Таких поселков у нас в регионе более сотни. И сейчас там сложная ситуация – у людей нет работы, нет условий для нормальной жизни. Остро стоят эти вопросы в наших северных поселках – раньше там строили промышленные предприятия, БАМ, а сегодня многие поселения пришли в упадок и прекратили существование. Уверен: нужна региональная стратегия, что делать с такими населенными пунктами. Я сегодня услышал серьезные предложения от депутатов – о внесении изменений в Лесной кодекс, в стратегии промышленного и сельскохозяйственного развития. Может быть, нам нужны и крайние меры – закрытие поселков, в которых уже нет перспективы развития и нормального хозяйствования, - отметил Сергей Брилка. Спикер также сообщил, что есть и обратная проблема – имеются в регионе населенные пункты, экономический потенциал которых используется далеко не в полной мере. В частности, это районы, где сейчас идет масштабная заготовка древесины. - Да, мы приняли региональный закон о чипировании древесины, количество незаконных рубок (по докладам ответственных товарищей) снизилось, и налоговые поступления от ЛПК в областной бюджет увеличились почти вдвое. Но это далеко не предел. В советское время именно лесная отрасль в региональный бюджет давала до 38% доходов. В этой ситуации ЛПК нужно уделять самое пристальное внимание, а значит, уделять внимание и качеству жизни людей в этих территориях, - подчеркнул Брилка. Он также затронул проблемный вопрос развития территорий опережающего социально-экономического развития в Иркутской области. - Чтобы ТОСЭР начали работать эффективно, нужно время. Мы это понимаем. Но также понимаем и разделяем желание людей, проживающих в этих территориях, увидеть эффект как можно быстрее, - отметил председатель ЗС. Брилка привел пример Усолья-Сибирского, где создана ТОСЭР, и где нелегкие времена переживает завод «Усольмаш». - В некогда опустевших цехах сегодня запущено производство. До прежних масштабов далеко, но у людей глаза горят и у них есть желание вернуть производство в стены Усольмаша, тем более, что сегодня эта продукция востребована на рынке страны. Вроде бы простой вопрос: просят на первом этапе поддержать с реновацией оборудования. Больших денег не просят. На встрече с ними мы говорили, что есть у нас Корпорация развития, созданная как раз для таких целей. На это мы услышали, что заводчане не встречались с руководством КРИО. Мы организовали такую встречу, обсудили все вопросы и я уверен, что теперь завод получит нужную им поддержку, - сообщил спикер ЗС. Сергей Брилка также затронул тему поддержки материнства и детства – как один из главных приоритетов для власти как регионального, так и муниципального уровня. Он напомнил, что с 1 января 2018 года в масштабах РФ заработали новые механизмы поддержки семей со скромными доходами и Иркутская область не должна отставать от федерального тренда. Речь, в том числе, идет о необходимости строительства новых детсадов и школ. И хоть сейчас дети в возрасте от 3 до 7 лет в целом обеспечены местами в детсадах, малыши (от полутора до 3 лет) нуждаются в яслях. А школы настолько переполнены, что в некоторых учеба идет в три смены, что недопустимо. Эту проблему нужно срочно решать всем органам власти. Сергей Брилка также отметил, что очень много вопросов по сфере здравоохранения, по работе ФАПов, по развитию службы «Скорой помощи» на местах. Он напомнил, что для муниципалитетов запланировано закупить минимум 200 новых автомашин «скорой помощи» класса А и депутаты ЗС держат эту тему на контроле. Также взрывной интерес наблюдается в отношении занятий спортом, а значит, территориям нужны новые спортивные сооружения, в том числе и ФОКи. А в таких протяженных городах как Усть-Кут нужен не один, а как минимум три ФОКа. - Это далеко не все болевые точки в территориях области, но именно эти проблемы нужно решать в первую очередь для реализации провозглашенной президентом программы "Пространственное развитие России", нацеленной на прорыв и включающей развитие городов и сел, - подчеркнул спикер Заксобрания. Он напомнил, что Иркутская область в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2017 году занимает 69 место из 85 субъектов РФ. - Только на основании позитивных цифр экономического развития Иркутской области нельзя делать вывод об успешном развитии региона - нужны объективные индикативные показатели, - отметил Сергей Брилка. - Мы должны определить стратегические приоритеты и срочно заниматься нашими муниципальными образованиями и людьми, которые там проживают. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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