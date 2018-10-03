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03.10.2018

Облизбирком: о тратах на выборы в ЗС Приангарья отчитались 82 кандидата и два избирательных объединения

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Облизбирком продолжает прием отчетов у партий, а окружные избиркомы – у кандидатов, участвовавших в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. По данным на 3 октября, отчитались о потраченных средствах два избирательных объединения и 82 кандидата. Срок направления отчетов истекает 17 октября.

Кроме того, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области, с 1 октября принимается финотчетность региональных отделений политических партий за третий квартал 2018 года. Всего в регионе осуществляют свою деятельность 53 отделения партий. За второй квартал этого года в установленные законом сроки отчитались 50 из них. По трем региональным отделениям партий, которые не представили сведения о своих финансах, информация направлена в управление Минюста России по Иркутской области.

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