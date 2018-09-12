Облизбирком подвел итоги выборов в Заксобрание Приангарья

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Облизбирком подвел итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва. Были избраны 45 депутатов – 23 по областному избирательному округу и 22 по одномандатным округам. Об этом на пресс-конференции 12 сентября сообщил глава облизбиркома Илья Дмитриев.

Напомним, от КПРФ по общеобластному списку прошли Ольга Носенко, Илья Сумароков, Сергей Бренюк. По партийным спискам кресло депутата займут Роман Габов, Андрей Левченко, Анатолий Обухов, Светлана Шевченко, Валерий Гайдуков, Андрей Маслов. Еще восемь человек победили по одномандатным округам – это Антон Романов, Виктор Кондрашов, Иван Крывовязый, Евгений Сансенбаев, Александр Белов, Андрей Андреев, Галина Кудрявцева, Павел Сумароков, Денис Шершнев.

По общеобластному списку «Единой России» кресла депутатов получили Сергей Брилка, Сергей Сокол и Александр Вепрев, по партийным спискам прошли Вадим Семенов, Виктор Шпаков, Артем Лобков, Ирина Синцова, Александр Якубовский. По одномандатным округам кресла депутатов займут Нина Чекотова, Антон Красноштанов, Тимур Сагдеев, Виктор Побойкин, Наталья Дикусарова, Магомед Курбайлов, Виталий Перетолчин, Николай Труфанов и Кузьма Алдаров.

От «Справедливой России» по общеобластному списку прошли в ЗС Лариса Егорова и Александр Гаськов, по одномандатному округу – Светлана Петрук. От ЛДПР по партсписку – Владимир Жириновский, Дмитрий Тютрин, Олег Попов (общеобластная часть) и Георгий Любенков (региональная группа №9). «Гражданская платформа» будет представлена в третьем созыве ЗС тремя депутатами, победившими в одномандатных округах – это Александр Битаров, Ольга Безродных и Евгений Бакуров.

Как отметил Илья Дмитриев, в связи с победами по одномандатным избирательным округам Павла Сумарокова и Николая Труфанова они были исключены из областных списков кандидатов (первый шел в региональной группе №14, второй – в региональной группе №21).

Сегодня, 12 сентября, все они получат уведомление об избрании депутатами. Теперь у них есть пять дней для принятия депутатского мандата или отказа от него. Напомним, на сегодняшний день известно, что Вадим Семенов уже написал отказ – как сообщил накануне Сергей Брилка, его место займет следующий по списку, Александр Ведерников. Пока что под вопросом мандат либералов, доставшийся лидеру партии – Владимиру Жириновскому.

Кстати, иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций.