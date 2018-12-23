Облизбирком: за третий квартал 2018 года отчитались о расходах 49 из 52 реготделений партий

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сведения о поступлении и расходовании средств за третий квартал 2018 года представили в установленный законом срок 49 из 52 региональных отделений политических партий. Не направили отчеты три партии: «Против всех», «Российская партия народного управления», «Молодая Россия».

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, за третий квартал партии получили 90,5 млн рублей, израсходовали – 124,1 млн (с учетом поступлений за предыдущие периоды). Финансирование своей уставной деятельности осуществляли шесть региональных отделений: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Гражданская Платформа», «Справедливая Россия». «Нулевые» отчеты представили 43 партии.

Большая часть полученных денежных средств – 90 млн рублей (72,63%) – была перечислена в избирательные фонды избирательных объединений и кандидатов, участвовавших в выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. На содержание реготделений направлено 15,5 млн рублей, на проведение публичных мероприятий – 10,9 млн, на пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую) – 6 млн рублей.