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23.08.2019

Облсуд признал, что дума Иркутска не вправе требовать от губернатора документы, подтверждающие коррупционные нарушения

Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска не вправе требовать от губернатора Иркутской области документы, подтверждающие коррупционные нарушения. Именно такие выводы сделал Иркутский областной суд, на заседании которого рассмотрено исковое заявление главы региона Сергея Левченко о признании противоречащими федеральному законодательству отдельных положений правового акта думы.

Как сообщает пресс-служба главы региона, эти положения устанавливали обязанность губернатора предоставить в думу Иркутска вместе с заявлением о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов иные документы, которые не предусмотрены федеральными и областными законами.

Рассмотрев исковое заявление, областной суд принял решение – удовлетворить требования Сергея Левченко в полном объеме и признать указанные положения противоречащими федеральному законодательству и недействующими.

Напомним, 28 июня 2018 года городская дума утвердила порядок досрочного прекращения полномочий для лиц, замещающих муниципальные должности, за совершение коррупционных правонарушений. Руководствуясь этим муниципальным актом, дума несколько раз откладывала рассмотрение заявлений главы региона в отношении депутатов, нарушивших антикоррупционные нормы, тем самым затягивая принятие решений.

Губернатор неоднократно указывал думе Иркутска на незаконность таких требований, направляя соответствующие письма с разъяснением законодательства. Более того, прокуратура Иркутска еще в апреле 2019 года внесла в думу представление, которым потребовала устранить нарушения федерального законодательства и нормы, вторгающиеся в компетенцию высшего должностного лица области. Однако на очередном заседании дума не прекратила полномочия депутатов Ивана Гущина, Анатолия Аблова и Александра Панько, тем самым не выполнила требования федерального закона. До настоящего времени вопросы по этим депутатам так и не рассмотрены.

Такие явные нарушения законодательства явились основанием для обращения главы региона в суд.

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