Одного голоса не хватило для отправки в отставку депутата думы Иркутска Сергея Юдина

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 31 мая так и не приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Юдина в связи с утратой доверия из-за нарушения антикоррупционного законодательства. За отставку коллеги проголосовали 23 человека, против – три, воздержались – три. Для решения лишить народного избранника мандата не хватило одного голоса. Как в дальнейшем будут развиваться события, пока неизвестно.

Напомним, ранее в думу Иркутска поступило представление от прокуратуры города о том, что Сергей Юдин в своей декларации за 2016 год не указал участие в коммерческих структурах (речь идёт об охранных агентствах «Арсенал+» и «Арсенал-Охрана»), а также не отразил сведения о кредите.

На заседании думы 26 апреля 2018 года было принято решение перенаправить представление в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко, как того требует законодательство. Ответ из аппарата губернатора поступил 16 мая, в нём отмечалось, что полномочия по проверке сведений у региональной комиссии появились в 2017 году, а потому глава Иркутской области посчитал невозможным проверять сведения за 2015-2016 годы, сообщил на заседании думы руководитель аппарата думы Максим Абрамов. В письме рекомендовано думе руководствоваться нормами закона. Максим Абрамов отметил, что в соответствии с ними лишение депутатского мандата – это единственная мера, предусмотренная законодательством, для устранения подобного нарушения.

Прокурор Иркутска Дмитрий Прушинский снова подтвердил, что сведения о доходах депутата за 2015-2016 годы были действительно неполными и недостоверными. Это нарушает сразу несколько законов – о местном самоуправлении, противодействии коррупции, о контроле расходов лиц, замещающих госдолжности, о запрете отдельным категориям лиц открывать счета в зарубежных банках или пользоваться иностранными финансовыми инструментами, а также Устава Иркутска.

– Депутаты обязаны представлять сведения о доходах и имуществе. Подчёркиваю, что это личная обязанность депутата, – говорит прокурор. – Справки должны заполнять не ключницы, не лакеи, не помощники, а сами депутаты.

В свою очередь, Сергей Юдин заявил, что представление прокурора носит не обязательный, а рекомендательный характер. Потому дума может согласиться или нет с ним. Он также заявил о том, что был уверен, что все данные предоставлены правильно, тем более, что никаких замечаний со стороны ответственных за проверку полноты и достоверности сведений не было.

– Если бы они были, я бы, конечно, всё устранил. Однако до сих пор неизвестно, проводилась ли вообще такая проверка или нет. Я направил соответствующий запрос, но до сих пор ответа не получил, – сказал Сергей Юдин.

Стоит отметить, что депутат настаивал на том, чтобы на заседании думы дали слово его представителю и избирателям, но такой возможности ему не предоставили.

Депутат Юрий Коренев отметил, что ошибки в сведениях о доходах его коллеги – технические накладки, никакой коррупционной нагрузки и урона избирателям они не несут.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв напомнил, что депутаты не могут давать оценки фактам, но должны реагировать на представления прокуратуры.

– Эмоционально это тяжело, но дума должна работать в правовом поле, – сказал он, добавив, что это не прецедентный случай не только для России, но и для Иркутской области. Всего за год по стране из-за таких нарушений были отправлены в отставку 500 депутатов дум и законодательных органов власти.

Ранее Сергей Юдин заявил, что подал в суд административный иск на представление прокуратуры. Депутат назвал представление нелегитимным, а также заявил о существенных искажениях в документах прокуратуры.