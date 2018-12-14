Ольхонский район пригрозили «полностью обезглавить»

Ольхонский район, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе из-за запретов природоохранного законодательства растёт социальная напряжённость. Местные жители 25 декабря намерены устроить митинг и перекрыть дороги. Если это не поможет, то главы поселений грозят «полностью обезглавить» район. Об этом со ссылкой на мэра района Андрея Тыхеева сообщает пресс-служба совета при президенте РФ (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека. По словам мэра Ольхонского района, самым острым и самым наболевшим вопросом является земельный. Жители не имеют возможности строить жилые дома и другие объекты у себя на участках, а также производить капитальный ремонт и реконструкцию своих домов. Кроме того, суды вынесли ряд решений о сносе уже построенных мноквартирных домов и ряда индивидуальных, в том числе тех, что принадлежат многодетным семьям и построены за счет средств материнского капитала. – Эти решения судов и предписания органов прокурорского надзора основываются на постановлении правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Однако местные власти и население шокированы таким трактованием, потому как постановление 2001 года, а запреты начались лишь два года назад, и в то же время в Бурятии на другом берегу Байкала нет этих абсурдных ограничений, – отмечается в сообщении СПЧ. Другая проблема – невозможность использования сельскохозяйственных земель по прямому назначению, которая может привести к тому, что таких земель просто не останется. – Для большинства жителей Ольхонского района словосочетание «национальный парк» вызывает сплошной негатив. За 30 лет федеральная структура не смогла разобраться со своими границами и полностью себя дискредитировала в глазах местного населения, занимаясь только бездумными запретами, а именно, запрещая выпас скота, заготовку сена, дров и сбор дикоросов. При этом до последнего времени оказывала услуги проката квадроциклов, которые разрушают и без того скудный почвенный слой, а также услуги бань на берегу, – рассказал Андрей Тыхеев. Он напомнил, что в 2017 году из Ольхонского района провели включение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Слово дали одному из местных жителей, но, к сожалению, тот поднял только один вопрос – отсутствие дороги на остров Ольхон. Жилищные проблемы, проблемы использования земель сельхозназначения в тех местах, где испокон веков были земли экстенсивного использования и работали колхозы, совхозы – все это осталось без внимания главы государства. На встрече с представителями Совета по правам человека мэр Ольхонского района рассказал и о ряде абсурдных судебных решений, которые вводят глав муниципалитетов в безвыходное положение. Так, например, одних суд обязал ликвидировать большую, действующую в советские времена, свалку, а других – обеспечить в посёлке водоотвод, при том, что там нет никаких вообще коммуникаций: ни водоснабжения, ни газоснабжения, ни централизованного отопления. Для организации водоотвода нужно сначала организовать водоснабжение и построить очистные сооружения, что требует тщательной разработки и больших финансовых затрат, необходимых денег администрация поселка, естественно, не имеет. Как говорит Андрей Тыхеев, для того, чтобы оспорить многие и многие судебные решения последних двух лет и не попасть под уголовную ответственность за их невыполнение, муниципалитетам нужен квалифицированный юрист, а на заработную ставку в 10 тысяч рублей они не могут найти подходящего человека. При этом зарплата у самих глав настолько мала, что не совместима с грузом ответственности. Например, глава поселка получает меньше, чем водитель мэра района. Сам мэр района при зарплате в несколько десятков тысяч рублей не имеет в бюджете средств на командировки, представительские и прочие расходы и из своего кармана помогает попавшим в трудную ситуацию жителям, отправляющимся на областные или всероссийские соревнования молодым спортсменам, оплачивает билеты и проживание при поездках в Иркутск. По словам Тыхеева, сейчас перед поездкой в Москву ему давали не самые добрые напутствия. – Андрей, если ты поедешь в Москву и ничего не добьешься, и если мы митингом, намеченным на 25 декабря, и перекрытием дороги ничего не добьемся, то давайте сделаем так: вы мэр, все главы поселений, все замы, все полностью пишете заявления об уходе, и создадим прецедент в России – полностью обезглавим район. Тогда, может, о наших проблемах задумаются. Нам-то терять нечего, зарплаты – копейки, – пересказал слова главы одного из поселков Андрей Тыхеев. Он добавил, что сам видит, как изо дня в день в районе растет социальная напряженность. Совет по правам человека в связи с накопившимся проблемами Ольхонского района намерен в ближайшее время обратится к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность предписаний прокуратуры, судебных решений и другую информацию о массовых нарушениях прав людей. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей тыхеев

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