Омбудсмен Иркутской области назвал правомерным арест министра Сергея Шеверды

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко назвал правомерным арест министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды по делу о рубках леса в заказнике Туколонь. Такой вывод омбудсмен сделал по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба уполномоченного.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к Виктору Игнатенко с просьбой проверить законность и обоснованность привлечения к уголовной ответственности теперь уже бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды и других должностных лиц. Поскольку у омбудсмена нет соответствующих контрольных полномочий, Виктор Игнатенко направил это обращение для рассмотрения по существу прокурору Иркутской области Александру Воронину.

Ведомство рассмотрело все доводы обращения. Прокурорской проверкой установлено, что порядок вынесения постановлений и предъявления обвинения следователем соблюден, нарушений при этом не допущено. В материалах дела имеются достаточные данные для предъявления Сергею Шеверде и другим фигурантам обвинения.

– Довод обращения о том, что обвинение противоречит фактическим обстоятельствам и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной вырубки лесных насаждений производилось обоснованно и законно, опровергается материалами уголовного дела, – отмечается в сообщении пресс-службы омбудсмена со ссылкой на ответ прокуратуры.

Также надзорное ведомство считает несостоятельным довод о том, что чиновник неправомерно обвиняется в превышении полномочий, поскольку не расторгал договоры купли-продажи. В обращении губернатора акцент делается на то, что ответственность за это наступает только за «совершение должностным лицом активных действий».

– Сергей Шеверда не принимая мер к расторжению указанных договоров, одновременно совершил активные действия, направленные на продолжение и завершение рубки на территории заказника, в чем он и обвиняется органом следствия, – поясняет свою позицию прокуратура.

Также сообщается, что производство следственных действий по этому уголовному делу было окончено 26 июля, сейчас обвиняемые и их адвокаты оканчивают ознакомление с материалами. При таких обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, говорят в ведомстве.

При этом в пресс-службе омбудсмена сообщают, что ни обвиняемые по этому уголовному делу, ни их адвокаты в адрес уполномоченного не обращались и какую-либо информацию о нарушениях процессуальных прав обвиняемых не представляли.

– Изучив соответствующие материалы по данному уголовному делу, Виктор Игнатенко считает, что мера пресечения в отношении Сергея Шеверды в виде его заключения под стражу применена Кировским районным судом Иркутска правомерно, что подтверждается решением вышестоящей судебной инстанции. Нарушений условий содержания Сергея Шеверды в следственном изоляторе не установлено. К уполномоченному с жалобами на нарушение условий содержания в следственном изоляторе он не обращался, – отмечается в сообщении пресс-службы уполномоченного.

Что касается увольнения Сергея Шеверды с поста министра, что обязал сделать суд, то это, говорит Виктор Игнатенко, связано не с уголовным делом о Туколони, а с нарушением с его стороны антикоррупционного законодательства.

– Не стоит забывать, что орган предварительного расследования в этом конкретном деле выполнял возложенную на него законом юридическую обязанность по уголовному преследованию группы должностных лиц при наличии достаточных фактических и правовых оснований. Законность и обоснованность этого уголовного преследования подтверждает проведенная прокурорская проверка. Однако предварительное расследование потому и называется предварительным, так как не является окончательным. Только суд в состязательном процессе и никто другой может признать обвиняемых виновными по этому уголовному делу, – отмечает Виктор Игнатенко.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года. Министру предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. За этой казённой формулировкой прячется вопиющий факт разбазаривания одного из основных ресурсов Иркутской области – леса. Более того, реликтового леса. То есть фактически речь идёт о том, что лицо, ответственное за сохранение вековых деревьев, завизировало их уничтожение.

Громкое задержание Сергея Шеверды прошло 6 июня 2019 года в Москве, куда чиновник отправился во время внезапного отпуска (видео задержания было обнародовано силовиками). Позже выяснилось, что «плановый отдых» случился аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбужденного ранее дела.

В конце августа 2019 года на странице правительства Иркутской области в социальной сети «Фейсбук» появилось сообщение, что Сергей Шеверда «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности» министра лесного комплекса региона.