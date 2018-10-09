Осенью 2019 года в Приангарье пройдут 55 муниципальных выборных кампаний

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Исход 55 кампаний по выборам в органы местного самоуправления будет решен в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в организации и проведении плановых муниципальных выборов будет задействована 31 территориальная избирательная комиссия (ТИК).

Тридцать кампаний запланированы с целью избрания глав и мэров муниципальных образований, в ходе еще двадцати пяти определятся составы представительных органов – дум муниципальных образований. В том числе, осенью следующего года будет избираться новый состав думы Иркутска.

Количество кампаний может измениться в случае досрочного сложения полномочий мэров, глав поселений или депутатов, однако уже сейчас очевидно, что сентябрь следующего года будет более спокойным по сравнению с предыдущими годами. Так, в единый день голосования 2018 года в Иркутской области прошло голосование в рамках 161 кампании, но наиболее масштабными были местные выборы 2017 года: 543 избирательные кампании.