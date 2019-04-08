Основатель иркутского ЛГБТ-альянса «Время действий» собрался баллотироваться в гордуму

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Основатель иркутского ЛГБТ-альянса «Время действий» Евгений Глебов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата городской думы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

– Я занимаюсь не только правозащитной деятельностью, но и участвую в общественной жизни нашего любимого города. Решающим импульсом моего ежедневного движения вперед выступает жгучее желание помочь каждому, кто ко мне обратился. Добиваться справедливости стало образом моей жизни, – говорит он.

Отметим, Евгений Глебов на своей странице в соцсетях разместил также и свою предвыборную программу. В ней, например, говорится об обновлении всей системы городского общественного транспорта, отмене поборов за капремонт, доступном жилье и охране окружающей среды.

Напомним, выборы в думу Иркутска состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.