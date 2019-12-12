Отставка Сергея Левченко принята Владимиром Путиным, сообщил СМИ пресс-секретарь президента

Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

– Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым, сказал Песков.

Напомним, волна сообщений об отставке Левченко пошла сегодня в федеральных СМИ и анонимных Телеграм-каналах вечером по иркутскому времени. При этом, в качестве вероятного сменщика на посту губернатора Иркутской области "Ведомости" со ссылкой на свои источники называли другую персону —помощника президента, бывшего замдиректора ФТС Анатолия Серышева.