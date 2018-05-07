Отставки, послания, санкции, перегруппировка сил: что значимого случилось в Иркутской области в апреле? Мнения наблюдателей

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Послание губернатора и его заявление о намерении баллотироваться на второй срок, отчет мэра Иркутска и очередные отставки в его команде, назначение нового главврача в Иркутский перинатальный центр вместо изгнанной Ирины Ежовой, санкции в отношении Олега Дерипаски и избрание Сергея Ерощенко председателем Попечительского совета ИГУ – вот далеко не полный перечень событий, взбудораживших Иркутскую область в апреле-2018.

Прошедший месяц оказался невероятно насыщенным на околополитические события и сенсации. Оно и не удивительно – идет перегруппировка сил перед весьма непростой кампанией по выборам в Законодательное собрание Иркутской области. Ситуация усугубляется еще и тем, что на федеральном уровне тоже все нестабильно: то ли грядет, то ли нет смена кабинета министров, что неизбежно отразится на региональном уровне. В традиционном ежемесячном обзоре главных событий от Телеинформа эксперты делятся с читателями своими наблюдениями относительно самых значимых событий апреля.

Политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин среди самых заметных событий называет послание губернатора, отчет мэра, старт предвыборной гонки в ЗС:

- Особняком стоит послание губернатора Сергея Левченко по итогам прошедшего года и задачам на год текущий. Заметным явлением стал отчёт, с которым выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников и руководители ряда других крупных городов, в частности, мэр Братска Сергей Серебренников. Апрель вообще вышел отчётным периодом, у нас была возможность немного проанализировать, как развивается область и муниципалитеты, какие есть проблемы. Важным моментом стал фактический старт избирательной кампании в Законодательное собрание области. Ранее её сдерживали выборы президента, сейчас можно приниматься за выборы вплотную, чем отдельные потенциальные кандидаты и воспользовались. Сюда следует добавить и подготовку к праймериз «Единой России». Заслуживает внимания заявление губернатора о его готовности баллотироваться на следующий срок своих полномочий. Кто-то считает, что это слишком рано, он же - наоборот, думает, что не стоит темнить. Проявились первые симптомы пожароопасного сезона. Остальное всё было достаточно рутинно.

Историк, политолог Алексей Петров также отмечает громкие отставки в мэрии Иркутска и областном правительстве:

- Начну, наверное, с послания губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Так у нас принято, что самые значимые события - это события, связанные с властями. Отмечу также отставки в Серых домах - Ирина Леньшина и Юлия Гордина в малом, Андрей Южаков - в большом. Эти люди считались долгое время связующими в командах своих начальников, но значит что-то пошло не так. Еще отмечу историю с презентацией иркутского бренда - для общественности она не прошла даром.

Только ленивый не поговорил о массовом закрытии торговых центров в Иркутске и области. Сын возмущался, что в «Карамель» нельзя теперь в кино сходить. Из личного порадовал старт нового сезона «Прогулок по старому Иркутску». Безусловно, стоит отметить успех иркутских ЧГКшников на чемпионате России. Это очень круто!

Политобозреватель Галина Солонина на первое место по значимости и влиянии на регион ставит введение санкций США в отношении Олега Дерипаски:

- В апреле в Иркутской области, наряду с просто громкими происшествиями в разнообразнейших сферах – от политики до культуры, произошло еще и несколько формирующих событий, которые будут оказывать влияние на регион на протяжении следующих годов.

Самое главное событие – это объявление 6 апреля Минфином США санкций в отношении Олега Дерипаски и его бизнес-структур. При этом мы-то понимаем, что Иркутская область является одним из «базовых» регионов для его бизнес-империи. И нам придется разделить многие трудности, с которыми столкнутся предприятия олигарха. В этой ситуации утешает одно: может быть степень популизма, присущего широким народным массам, хоть немного снизится, и мы будем нормально, конструктивно воспринимать помощь государства, направленную на сохранение производств и рабочих мест, а не кричать, что «Кремль опять помогает олигархам». Если, конечно, Кремль станет помогать…

Следствия «завинчивания гаек» в отношении бизнеса Дерипаски иркутяне пока почувствовали только в культурной сфере – благотворительный фонд олигарха «Вольное дело» отменил свое участие в проведении Второго иркутского международного книжного фестиваля, запланированного на май 2018 года. Это тоже стало знаковым событием апреля. Прошлогодний фестиваль имел огромный успех и прекрасный потенциал к развитию, и сейчас интернет-пользователи негодуют по поводу возможной скоропостижной смерти мероприятия.

Важное событие – фактически, первое громкое антикоррупционное дело в отношении окружения губернатора Сергея Левченко: 6 апреля Следственное управление Следкома России по Иркутской области сообщило о начале расследования по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в котором подозреваются должностные лица «Дорожной службы Иркутской области». Речь идет о сделке по приобретению за 42 млн рублей оборудования, которое стоит в несколько раз дешевле. Кстати, губернатор не торопится отстранять от должностей лиц, замешанных в этой грязной операции. По всей видимости, он станет на сторону своих подчиненных, а не следственных органов.

Минувший месяц ознаменовался еще одним громким уголовным делом – по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления" в отношении мэра Листвянки Александра Шамсудинова. О том, что он находится под следствием, СКР сообщил 20 апреля. Главе муниципальной администрации вменяется в вину выдача разрешений на строительство капитальных объектов в водоохранной зоне Байкала.

Важное политическое событие, произошедшее в апреле-2018 – это послание губернатора Законодательному собранию Иркутской области. Здесь не обошлось без конфузов. Была нарушена процедура оглашения послания – аппарат губернатора не передал в регпарламент тезисы выступления главы области, так что депутаты были уже готовы и вовсе отменить мероприятие, но в последний момент конфликт был замят. Сергей Левченко огласил послание 19 апреля, как планировал, и во время церемонии депутатам стало ясно, почему им не дали тезисы. Дело в том, что большая часть предложений губернатора один в один дублирует Постановление Заксобрания, принятое депутатами вместе с бюджетом области на 2018 год. В виде тезисов это особенно наглядно.

Кстати, послание губернатора дало еще одну важную новость – Сергей Левченко в своей речи непрозрачно намекнул на намерение баллотироваться на второй срок. Учитывая, что сейчас он прошел всего половину своего срока полномочий, несколько преждевременное заявление, но, возможно, это часть какой-то многоходовки, связанной с выборами в Законодательное собрание в сентябре 2018 года.

К этим выборам готовится и «Единая Россия»: 2 апреля началось выдвижение участников праймериз, в результате которых будут определены кандидаты от партии в Законодательное собрание по одномандатным округам и партийному списку.

В числе важных событий апреля – презентация бренда города Иркутска, подготовленная компанией «Инстид». Много шума, споров об идентичности, самодостаточности города как туристического центра, но пока – без далеко идущих последствий. Если сейчас тема продолжится, то Иркутск, действительно, сможет определить свое уникальное место на туристической карте мира (для чего нужно, в том числе, переформатировать отношение к его благоустройству, сделав акцент на общественных пространствах, парках, озеленении, украшении, развитии транспорта и т.д.). Если всё замнут, то город и дальше будет пребывать в тени Байкала.