|Политика
|07.05.2018
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Отставки, послания, санкции, перегруппировка сил: что значимого случилось в Иркутской области в апреле? Мнения наблюдателей
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Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Послание губернатора и его заявление о намерении баллотироваться на второй срок, отчет мэра Иркутска и очередные отставки в его команде, назначение нового главврача в Иркутский перинатальный центр вместо изгнанной Ирины Ежовой, санкции в отношении Олега Дерипаски и избрание Сергея Ерощенко председателем Попечительского совета ИГУ – вот далеко не полный перечень событий, взбудораживших Иркутскую область в апреле-2018.
Прошедший месяц оказался невероятно насыщенным на околополитические события и сенсации. Оно и не удивительно – идет перегруппировка сил перед весьма непростой кампанией по выборам в Законодательное собрание Иркутской области. Ситуация усугубляется еще и тем, что на федеральном уровне тоже все нестабильно: то ли грядет, то ли нет смена кабинета министров, что неизбежно отразится на региональном уровне. В традиционном ежемесячном обзоре главных событий от Телеинформа эксперты делятся с читателями своими наблюдениями относительно самых значимых событий апреля.
- Особняком стоит послание губернатора Сергея Левченко по итогам прошедшего года и задачам на год текущий. Заметным явлением стал отчёт, с которым выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников и руководители ряда других крупных городов, в частности, мэр Братска Сергей Серебренников. Апрель вообще вышел отчётным периодом, у нас была возможность немного проанализировать, как развивается область и муниципалитеты, какие есть проблемы. Важным моментом стал фактический старт избирательной кампании в Законодательное собрание области. Ранее её сдерживали выборы президента, сейчас можно приниматься за выборы вплотную, чем отдельные потенциальные кандидаты и воспользовались. Сюда следует добавить и подготовку к праймериз «Единой России». Заслуживает внимания заявление губернатора о его готовности баллотироваться на следующий срок своих полномочий. Кто-то считает, что это слишком рано, он же - наоборот, думает, что не стоит темнить. Проявились первые симптомы пожароопасного сезона. Остальное всё было достаточно рутинно.
- Начну, наверное, с послания губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Так у нас принято, что самые значимые события - это события, связанные с властями. Отмечу также отставки в Серых домах - Ирина Леньшина и Юлия Гордина в малом, Андрей Южаков - в большом. Эти люди считались долгое время связующими в командах своих начальников, но значит что-то пошло не так. Еще отмечу историю с презентацией иркутского бренда - для общественности она не прошла даром.
Только ленивый не поговорил о массовом закрытии торговых центров в Иркутске и области. Сын возмущался, что в «Карамель» нельзя теперь в кино сходить. Из личного порадовал старт нового сезона «Прогулок по старому Иркутску». Безусловно, стоит отметить успех иркутских ЧГКшников на чемпионате России. Это очень круто!
- В апреле в Иркутской области, наряду с просто громкими происшествиями в разнообразнейших сферах – от политики до культуры, произошло еще и несколько формирующих событий, которые будут оказывать влияние на регион на протяжении следующих годов.
Самое главное событие – это объявление 6 апреля Минфином США санкций в отношении Олега Дерипаски и его бизнес-структур. При этом мы-то понимаем, что Иркутская область является одним из «базовых» регионов для его бизнес-империи. И нам придется разделить многие трудности, с которыми столкнутся предприятия олигарха. В этой ситуации утешает одно: может быть степень популизма, присущего широким народным массам, хоть немного снизится, и мы будем нормально, конструктивно воспринимать помощь государства, направленную на сохранение производств и рабочих мест, а не кричать, что «Кремль опять помогает олигархам». Если, конечно, Кремль станет помогать…
Следствия «завинчивания гаек» в отношении бизнеса Дерипаски иркутяне пока почувствовали только в культурной сфере – благотворительный фонд олигарха «Вольное дело» отменил свое участие в проведении Второго иркутского международного книжного фестиваля, запланированного на май 2018 года. Это тоже стало знаковым событием апреля. Прошлогодний фестиваль имел огромный успех и прекрасный потенциал к развитию, и сейчас интернет-пользователи негодуют по поводу возможной скоропостижной смерти мероприятия.
Важное событие – фактически, первое громкое антикоррупционное дело в отношении окружения губернатора Сергея Левченко: 6 апреля Следственное управление Следкома России по Иркутской области сообщило о начале расследования по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в котором подозреваются должностные лица «Дорожной службы Иркутской области». Речь идет о сделке по приобретению за 42 млн рублей оборудования, которое стоит в несколько раз дешевле. Кстати, губернатор не торопится отстранять от должностей лиц, замешанных в этой грязной операции. По всей видимости, он станет на сторону своих подчиненных, а не следственных органов.
Минувший месяц ознаменовался еще одним громким уголовным делом – по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления" в отношении мэра Листвянки Александра Шамсудинова. О том, что он находится под следствием, СКР сообщил 20 апреля. Главе муниципальной администрации вменяется в вину выдача разрешений на строительство капитальных объектов в водоохранной зоне Байкала.
Важное политическое событие, произошедшее в апреле-2018 – это послание губернатора Законодательному собранию Иркутской области. Здесь не обошлось без конфузов. Была нарушена процедура оглашения послания – аппарат губернатора не передал в регпарламент тезисы выступления главы области, так что депутаты были уже готовы и вовсе отменить мероприятие, но в последний момент конфликт был замят. Сергей Левченко огласил послание 19 апреля, как планировал, и во время церемонии депутатам стало ясно, почему им не дали тезисы. Дело в том, что большая часть предложений губернатора один в один дублирует Постановление Заксобрания, принятое депутатами вместе с бюджетом области на 2018 год. В виде тезисов это особенно наглядно.
Кстати, послание губернатора дало еще одну важную новость – Сергей Левченко в своей речи непрозрачно намекнул на намерение баллотироваться на второй срок. Учитывая, что сейчас он прошел всего половину своего срока полномочий, несколько преждевременное заявление, но, возможно, это часть какой-то многоходовки, связанной с выборами в Законодательное собрание в сентябре 2018 года.
К этим выборам готовится и «Единая Россия»: 2 апреля началось выдвижение участников праймериз, в результате которых будут определены кандидаты от партии в Законодательное собрание по одномандатным округам и партийному списку.
В числе важных событий апреля – презентация бренда города Иркутска, подготовленная компанией «Инстид». Много шума, споров об идентичности, самодостаточности города как туристического центра, но пока – без далеко идущих последствий. Если сейчас тема продолжится, то Иркутск, действительно, сможет определить свое уникальное место на туристической карте мира (для чего нужно, в том числе, переформатировать отношение к его благоустройству, сделав акцент на общественных пространствах, парках, озеленении, украшении, развитии транспорта и т.д.). Если всё замнут, то город и дальше будет пребывать в тени Байкала.
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