Партсписок «Единой России» на выборах в ЗС Приангарья возглавят Сергей Брилка, Сергей Сокол и Александр Вепрев

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В общеобластную часть партийного списка «Единой России» к выборам в Законодательное собрание Приангарья вошли секретарь ИРО партии «Единая Россия», спикер ЗС Сергей Брилка; советник гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол; генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» Александр Вепрев.

Как сообщает пресс-служба ИРО «Единая Россия», политсовет реготделения партии вчера, 7 июня, утвердил список кандидатов общеобластной части партийного списка. Также на заседании назначена дата проведения региональной партийной конференции, на которой будет принято окончательное решение о кандидатах от партии «Единая Россия» на выборах в областной парламент по всем округам. Она назначена на 12 июля.