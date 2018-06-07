ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Политика
08.06.2018

Партсписок «Единой России» на выборах в ЗС Приангарья возглавят Сергей Брилка, Сергей Сокол и Александр Вепрев

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В общеобластную часть партийного списка «Единой России» к выборам в Законодательное собрание Приангарья вошли секретарь ИРО партии «Единая Россия», спикер ЗС Сергей Брилка; советник гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол; генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» Александр Вепрев.

Как сообщает пресс-служба ИРО «Единая Россия», политсовет реготделения партии вчера, 7 июня, утвердил список кандидатов общеобластной части партийного списка. Также на заседании назначена дата проведения региональной партийной конференции, на которой будет принято окончательное решение о кандидатах от партии «Единая Россия» на выборах в областной парламент по всем округам. Она назначена на 12 июля.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске