ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
09.09.2018

Первые данные по голосованию на выборах в Заксобрание Иркутской области: тройка лидеров - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В системе «ГАС-Выборы» появились первые результаты голосования на выборах в Заксобрание Иркутской области 9 сентября.

По данным с двенадцати ОИК (8612 действительных бюллетеней) на 22.00 ситуация следующая: за «Единую Россию» отдано 34,46% голосов, на втором месте КПРФ – 27,12%, третье место – у ЛДПР (16,70%), у «Справедливой России» - 6,16%, у «Гражданской Платформы» - 5,90%, у КПСС – 4,92%, у партии «Родины» - 0,89%.

Напомним, всего в Иркутской области на выборах в ЗС образовано 1894 избирательных участка.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске