Первые данные по голосованию на выборах в Заксобрание Иркутской области: тройка лидеров - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В системе «ГАС-Выборы» появились первые результаты голосования на выборах в Заксобрание Иркутской области 9 сентября.

По данным с двенадцати ОИК (8612 действительных бюллетеней) на 22.00 ситуация следующая: за «Единую Россию» отдано 34,46% голосов, на втором месте КПРФ – 27,12%, третье место – у ЛДПР (16,70%), у «Справедливой России» - 6,16%, у «Гражданской Платформы» - 5,90%, у КПСС – 4,92%, у партии «Родины» - 0,89%.

Напомним, всего в Иркутской области на выборах в ЗС образовано 1894 избирательных участка.