Первые лица Иркутской области поучаствуют в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию

Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол 15 января примут участие в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в число приглашённых на оглашение послания входят члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены федерального правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, представители иных структур, губернаторский корпус и председатели законодательных органов регионов, общественные деятели.

Послание ФС РФ – программный документ, отражающий видение президентом стратегических перспективных направлений развития страны. Как правило, речь идёт о задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике.

В пресс-службе регпарламента добавляют, что впервые послание президента РФ Федеральному Собранию было оглашено в 1994 году Борисом Ельциным. Президент России Владимир Путин впервые обратился с посланием в 2000 году. В новейшей истории страны это послание – 26 по счету и 16 – для Владимира Путина. По его итогам президент утверждает перечень поручений по его реализации.