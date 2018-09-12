Первое заседание Заксобрания Приангарья третьего созыва наметили на 19 сентября

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва назначено на 19 сентября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 13 сентября подписал соответствующее распоряжение. На основании действующего законодательства депутаты нового созыва на первой сессии должны избрать спикера. До этого момента вести заседание будет глава облизбиркома.

Напомним, 9 сентября были избраны 45 депутатов – 23 по областному избирательному округу и 22 по одномандатным округам. В третий созыв ЗС вошли четыре фракции – «Единая Россия», КРПФ, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа».