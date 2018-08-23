План первой «пятилетки» в Иркутской области намерены принять до 1 декабря

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Госплан Иркутской области для разработки и реализации первого пятилетнего плана социально-экономического развития планируют принять до 1 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Система планирования будет вводиться на уровне Иркутской области и ее муниципалитетов – районов и городских округов. Каждый пятилетний план будет включать в себя ряд контрольных целевых показателей по развитию промышленности, сельского хозяйства, торговли, малого предпринимательства, по подготовке кадров, по уровню и качеству жизни людей.

Планы развития муниципальных районов и городских округов будут приниматься, начиная с ноября этого года. При этом все планы будут иметь срок действия с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года. Сводом предложений, а также методическим обеспечением процесса планирования занимается министерство экономического развития Иркутской области.

Напомним, по мнению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, задачи «пятилеток» – это воссоздание дееспособного государства, которое служило бы интересам всех слоёв населения. Базовыми принципами областной «пятилетки», по словам губернатора, должны стать принципы защищённости, справедливости и развития.