ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Политика
31.05.2018

По итогам апреля Сергей Левченко занимает 32 место по упоминаемости достижений глав регионов в сфере ЖКХ

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По итогам апреля губернатор Иркутской области Сергей Левченко занимает 32 место по упоминаемости в СМИ достижений глав регионов в сфере ЖКХ.

Рейтинг подготовлен «Медиалогией». По их данным, по сравнению с мартом глава Приангарья опустился вниз на 11 пунктов. Между тем в тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, главы Московской и Кемеровской областей Андрей Воробьев и Сергей Цивилев.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске