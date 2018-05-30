По итогам апреля Сергей Левченко занимает 32 место по упоминаемости достижений глав регионов в сфере ЖКХ

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По итогам апреля губернатор Иркутской области Сергей Левченко занимает 32 место по упоминаемости в СМИ достижений глав регионов в сфере ЖКХ.

Рейтинг подготовлен «Медиалогией». По их данным, по сравнению с мартом глава Приангарья опустился вниз на 11 пунктов. Между тем в тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, главы Московской и Кемеровской областей Андрей Воробьев и Сергей Цивилев.