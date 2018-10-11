|Политика
|12.10.2018
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По итогам сентября Дмитрий Бердников занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов СФО
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Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - По итогам сентября мэр Иркутска Дмитрий Бердников занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.
Как сообщает Медиалогия, он за прошедший месяц поднялся в рейтинге на два пункта – с пятого места на третье.
В частности, в сентябре СМИ писали о том, что Дмитрий Бердников выступил с докладом на четвертом Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке. Также он провел встречу с генеральным консулом республики Индия Кумаром Субхамом, в ходе которой обсудили сотрудничество стран и предстоящий масштабный фестиваль индийской культуры в России.
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