Политический ритуал без «фриков» и неудобных вопросов – иркутские эксперты обсудили пресс-конференцию Владимира Путина

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск продолжает обсуждать ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая прошла в Москве 19 декабря. Приангарье на ней «прозвучало» в связи с отставкой экс-губернатора Сергея Левченко. 20 декабря иркутские эксперты собрались, чтобы обсудить не только политическое будущее региона, но и те тенденции, которые удалось отследить по итогам общения президента с журналистами. Надо сказать, что в Иркутске общественники устроили необычный формат просмотра и обсуждения президентской пресс-конференции. В стенах библиотеки имени Молчанова-Сибирского с одной стороны собрались неравнодушные жители города, активисты, эксперты и журналисты, а с другой – бывшее правительство региона практически в полном составе. Также принял участие врио губернатора региона Игорь Кобзев. Политконсультант Владислав Шиндяев присутствовал в зале и поделился своими впечатлениями. Он заметил, что собрались не сколько «на смотрины» нового руководителя, сколько затем, чтобы обсудить будущее Иркутской области. – Все министры сидели с таким ощущением… Когда общественники задавали вопросы, каждый из них был готов встать и услышать в свой адрес всё, что ему хотят сказать. В действительности, возникли вопросы в отношении только двух человек – министра здравоохранения, но здесь этот вопрос изначально был актуален, а также возник вопрос национальный, касающийся Усть-Орды и ее руководства. Так как всех волновало мнение Игоря Кобзева по отдельным вопросам, о которых говорил Владимир Путин в отношении других регионов, у всех горело спросить – «А что же будет у нас по этой тематике?». В какой-то момент звук приглушали и обсуждали будущее нашего региона, – отметил Владислав Шиндяев. Относительно вопроса, который задала Владимиру Путину журналистка телеканала «Красная линия», эксперт заметил, что вопрос был поставлен очень аккуратно, а президент на него очень корректно отозвался. Была озвучена позиция, что в основе отставки Сергея Левченко нет политической составляющей, была рассмотрена эффективность решения тех или иных задач в регионе. Президент дал понять, что нерасторопное поведение исполнительной власти в такой сложной ситуации оказалось недопустимым. Присутствие на мероприятии кабинета министров региона – сигнал о том, что все они готовы сотрудничать с новым главой региона и не желают терять работу. Журналист и главный редактор журнала «Иркутские кулуары» Андрей Фомин охарактеризовал пресс-конференцию Владимира Путина как насыщенную некоторыми забавностями, оговорками и непонятностями. Особенно их хватало в комментарии относительно отставки Сергея Левченко. – В рассказе о губернаторе [Сергее] Левченко он [Владимир Путин] допустил ряд непонятностей, которые можно трактовать и так, и так. Слышал и от коллег тоже мнение, что забавно, что президент прислал губернатора решать вопросы, связанные, в том числе, с экономическим развитием, притом, что сам подтвердил, что всё нормально и идет нормально, нужно было только выстроить что-то. При этом признает, что на самом деле идет так, как идет. И мы знаем, что Игорь Иванович [Кобзев] подтвердил, ничего нового он не сообщил, что полное решение всех вопросов по ликвидации последствий наводнения будет не раньше 2022 года, как это и обещал Сергей Левченко. Первые дома будут построены там в августе 2020 года, как нам это и рассказывал в сентябре Сергей Георгиевич. Все точно так же и происходит, зачем было присылать – непонятно, – отметил Андрей Фомин. При этом эксперт уверен, что в регионе есть комплекс вопросов, с которыми новому врио придется туго. Например, Усольехимпром и его ртутные отходы, вредные отходы БЦБК. Все они имеют сложные имущественные и юридические нюансы, которые «решать кому угодно, но только не специалисту МЧС». – Вопрос, связанный с ликвидацией последствий деятельности БЦБК, связан с таким количеством проблем хозяйственного характера, что говорить о том, что новый губернатор быстро их решит, вывезя эти отходы к чертовой матери куда-нибудь и не решив при этом кучу социальных и экономических проблем в Байкальске, Слюдянке и т.д., просто смешно. Владимир Путин поставил нас перед всеми этими вопросами, чем вызвал недоумение. Это забавность, – продолжил Андрей Фомин. Также журналист отметил ряд тенденций, характерных для пресс-конференции этого года. Например, то, что она началась с вопроса о климате. Или остроумный ответ президента на вопрос о политической конкуренции. Андрей Фомин заметил, что практически исчезли «фрики» и их странные, придурковатые вопросы, из-за которых нормальные, серьезные корреспонденты не успевают поднять важные темы. – Многие прежде, чем задать вопрос, сначала говорят: «Я вас благодарю». Старая чиновничья истина – сначала похвали начальника, а потом уже что-то проси. Журналисты у нас как-то стали чиновниками. Они знают это правило. И это – не этикет. Такое поведение в журналистике называется холуйство, – высказался Андрей Фомин. Юрист, депутат Госдумы с 1993 по 1999 год Сергей Босхолов заметил, что большая пресс-конференция этого года вызвала больше положительных эмоций, чем предыдущие. Во-первых, она продемонстрировала, что президент – в хорошей форме, умеет держать удар и превосходно владеет аудиторией – просто так его в угол не загонишь. – Что касается вопроса про [Сергея] Левченко. Наверное, он [президент] и не хотел что-то плохое сказать о Левченко. По всей видимости, у него, кроме тех «наработок» наших силовых структур, более глубокого материала нет, который бы служил основанием, чтобы публично выпороть нашего губернатора. Поэтому он деликатно так обошелся, что в принципе делает ему честь. И плавно перешел на аргументацию, почему произошла такая замена. Конечно, она недостаточно была обоснована, зачем посылать в качестве губернатора господина [Игоря] Кобзева, если можно делегировать сюда на три месяца и пусть он сидит, разбирает это. Какие-нибудь особые полномочия. Тут, по всей видимости, просто назрела необходимость замены и вот. Время идет, если уж менять, то надо менять до нового года, чтобы дать возможность врио губернатора набрать политический вес, узнать регион, стать более узнаваемым политическому электорату, – считает эксперт. Однако эксперт отмечает, что не совсем понятно, почему поставлены задачи чисто чрезвычайного характера и нет ни слова про экономику, политические настроения, особенности электорального восприятия и многого другого. Председатель клуба «Байкальские стратегии», заслуженный юрист РФ Юрий Курин также солидаризировался с Андреем Фоминым и отметил, что журналистское холуйство становится всё более недопустимым. Вопросы легкие и комфортные, на которые «легко и приятно давать ответы, которые нравятся подавляющему большинству». – Хотел высказаться насчет Тулуна. Я абсолютно убежден… Я его хорошо знаю, детство мое прошло недалеко. Тулун восстанавливать не имеет никакого экономического, социального и экологического смысла. Там надо было оставить железнодорожный и автомобильный узлы, путепровод и все. А людям давным-давно должны быть даны деньги, переселить их в другие города и другие субъекты федерации, – заявил Юрий Курин. Руководитель исполкома реготделения Всероссийского совета местного самоуправления Ирина Петшик отметила, что президент ничего не сказал про местное самоуправление, несмотря на то, что в этой сфере грядет ряд изменений. Недаром много говорили про Конституцию и идеологию – будут какие-то корректировки. – Меня напряг вопрос по здравоохранению. Исходя из того, что система муниципального здравоохранения, в том числе в Иркутской области, хромоногая до безобразия, а Владимир Путин говорит, что будут выделяться сотни миллиардов на новые машины скорой помощи, амбулатории, строительство ФАПов, у меня возник вопрос – кто в них будет работать, – удивляется Ирина Петшик. К слову, напомним: в Иркутской области не существует "муниципального здравоохранения" - все эти учреждения несколько лет назад были переданы на областной уровень, в ведение регионального министерства здравоохранения. Замдекана по связям с общественностью факультета филологии и журналистики ИГУ Светлана Булатова дала свою оценку формату проведения президентской пресс-конференции. Она заметила, что исчезновение «фриков» неслучайно. – Раньше пресс-конференции были нацелены на то, чтобы присутствовала некоторая развлекательность момента, так называемый инфотейнмент. Чтобы было что-то, о чем можно еще несколько дней потом говорить. Теперь решили отойти от этого формата и прийти к более серьезному, – пояснила эксперт. Генеральный директор информационного агентства «Байкал 24» Владимир Кочетов заметил, что всё это – шоу, которое имеет абсолютно определенную целевую аудиторию. Поэтому не стоит ждать от журналистов каверзных или неудобных вопросов – все заблаговременно срежиссировано и любая тема проходит тройную модерацию. – Если там появляется какой-то несладенький вопрос, требующий конкретного решения, это значит только одно – что какая-то группа его протолкнула, и вокруг этого вопроса будет выстраиваться определенная информационная повестка. На эфир приходят не журналисты, а «решалы». Вот ему дали возможность, он встал, выступил, президент помог какой-то девочке. Это все – срежиссированные вещи, они хороши для того формирования имиджа власти, который сейчас выстраивается, – заявил Владимир Кочетов. Он также дал свой комментарий по ситуации с отставкой Сергея Левченко и назначением врио. – Назначение врио, вне зависимости от его качеств, – ситуация для Иркутска очень неприятная. Мы как иркутяне, жители Иркутска и области, в последние годы показали, что вообще-то к нам надо прислушиваться и в этом регионе не проходит такой грубый нажим. А нам сказали – «Пофиг. Чё вы тут о себе думали? Мы вас сломаем». Это ошибка. Опять же не [Игоря] Кобзева, а тех людей, которые его готовили, – уверен Владимир Кочетов. Это проявилось в ответе только что назначенного врио на вопрос о том, как он думает управляться с таким сложным регионом. Владимир Кочетов убежден, что Игорь Кобзев должен был сказать, что понимает уникальность территории, но вместо этого он сказал: «Да что там, регион да регион. Какая разница». И это обескуражило журналистов. Кандидат исторических наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов назвал всё произошедшее ритуалом. – Это – политический ритуал и часть ритуализации существующей политической системы. Как пример могу привести, есть такой замечательный историк Марк Блок, у него есть замечательная книжка «Короли-чудотворцы». Одним из приемов легитимизации того, что король является чудотворцем, был такой обряд – возложение рук на головы страждущих с целью их исцеления. Последний такой обряд историками фиксируется в 20-е годы 19 века при Карле Десятом. Это период Реставрации после Французской революции, то есть глубоко консервативный период. Возлагали короли, которые отбывали свой номер, когда в них уже никто не верит, как и в то, что они могут излечить. Тем не менее, они продолжали возлагать, потому что так положено. В этом смысле такого типа ритуал – общение царя с народом – он устоялся и стал частью нашей политической системы, – заметил Дмитрий Козлов. Также он отметил и фирменный стиль президента – максимальная детализация. Владимир Путин предельно глубоко погружается в тему и оперирует цифрами, показывая, что он – в материале. Если говорить о комментарии президента относительно отставки Сергея Левченко, то с одной стороны – Владимир Путин позволил главе Иркутской области сохранить лицо, а с другой – власть оказалась в плену той картинки, которую сама же и создала. – Когда у вас целый год по всем федеральным каналам идет одна и та же картинка, которая описывает ситуацию форс-мажорных обстоятельств и ситуацию кризиса и ужасных каких-то вещей, складывается ощущение, что Сергей Георгиевич [Левченко] – это тема номер два после Украины. И уже сам начинаешь думать: неужели это настолько важно? Или больше тем не осталось? Эта накачанная картинка, она сделала заложниками людей, которые принимали решения об отставке, потому что они поверили в эту картинку. Так часто бывает в политике. Люди становятся заложниками той трансформации образов, которую сами же запускают, а потом не могут отрефлексировать. Поэтому Владимир Путин, когда говорит про Левченко и отставку, он все сводит к форс-мажорным обстоятельствам, к тому, что есть какой-то непорядок в датском королевстве, надо решить проблему, и мы все развитие региона сводим к этой проблеме, – уверен Дмитрий Козлов. Поскольку требуется решение, нужен был человек, который этим займется. Между тем, считает эксперт, специфика развития такого мощного, корневого для страны и Сибири региона, с таким огромным количеством разнообразных проблем, с таким богатым потенциалам, не может сводиться только к тому, чтобы «разрулить» проблему Тулуна. Задана не та стратегия. Важно не только решить, сколько огородов разбить в Тулуне, где откачать воду - надо заниматься более глобальными вещами. И в этом смысле назначение кризисного менеджера обидно для региона. Журналист и выпускающий редактор информагентства «Байкал 24» Екатерина Анисимова подметила, что на пресс-конференции дали слово почти всем регионам, где в 2020 году пройдут губернаторские выборы. Кроме того, все поднятые темы – в топе региональных новостей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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