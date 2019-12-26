ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
25.12.2019

Политический ритуал без «фриков» и неудобных вопросов – иркутские эксперты обсудили пресс-конференцию Владимира Путина

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск продолжает обсуждать ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая прошла в Москве 19 декабря. Приангарье на ней «прозвучало» в связи с отставкой экс-губернатора Сергея Левченко. 20 декабря иркутские эксперты собрались, чтобы обсудить не только политическое будущее региона, но и те тенденции, которые удалось отследить по итогам общения президента с журналистами.

Надо сказать, что в Иркутске общественники устроили необычный формат просмотра и обсуждения президентской пресс-конференции. В стенах библиотеки имени Молчанова-Сибирского с одной стороны собрались неравнодушные жители города, активисты, эксперты и журналисты, а с другой – бывшее правительство региона практически в полном составе. Также принял участие врио губернатора региона Игорь Кобзев. Политконсультант Владислав Шиндяев присутствовал в зале и поделился своими впечатлениями. Он заметил, что собрались не сколько «на смотрины» нового руководителя, сколько затем, чтобы обсудить будущее Иркутской области.

– Все министры сидели с таким ощущением… Когда общественники задавали вопросы, каждый из них был готов встать и услышать в свой адрес всё, что ему хотят сказать. В действительности, возникли вопросы в отношении только двух человек – министра здравоохранения, но здесь этот вопрос изначально был актуален, а также возник вопрос национальный, касающийся Усть-Орды и ее руководства. Так как всех волновало мнение Игоря Кобзева по отдельным вопросам, о которых говорил Владимир Путин в отношении других регионов, у всех горело спросить – «А что же будет у нас по этой тематике?». В какой-то момент звук приглушали и обсуждали будущее нашего региона, – отметил Владислав Шиндяев.

Относительно вопроса, который задала Владимиру Путину журналистка телеканала «Красная линия», эксперт заметил, что вопрос был поставлен очень аккуратно, а президент на него очень корректно отозвался. Была озвучена позиция, что в основе отставки Сергея Левченко нет политической составляющей, была рассмотрена эффективность решения тех или иных задач в регионе. Президент дал понять, что нерасторопное поведение исполнительной власти в такой сложной ситуации оказалось недопустимым.

Присутствие на мероприятии кабинета министров региона – сигнал о том, что все они готовы сотрудничать с новым главой региона и не желают терять работу.

Журналист и главный редактор журнала «Иркутские кулуары» Андрей Фомин охарактеризовал пресс-конференцию Владимира Путина как насыщенную некоторыми забавностями, оговорками и непонятностями. Особенно их хватало в комментарии относительно отставки Сергея Левченко.

– В рассказе о губернаторе [Сергее] Левченко он [Владимир Путин] допустил ряд непонятностей, которые можно трактовать и так, и так. Слышал и от коллег тоже мнение, что забавно, что президент прислал губернатора решать вопросы, связанные, в том числе, с экономическим развитием, притом, что сам подтвердил, что всё нормально и идет нормально, нужно было только выстроить что-то. При этом признает, что на самом деле идет так, как идет. И мы знаем, что Игорь Иванович [Кобзев] подтвердил, ничего нового он не сообщил, что полное решение всех вопросов по ликвидации последствий наводнения будет не раньше 2022 года, как это и обещал Сергей Левченко. Первые дома будут построены там в августе 2020 года, как нам это и рассказывал в сентябре Сергей Георгиевич. Все точно так же и происходит, зачем было присылать – непонятно, – отметил Андрей Фомин.

При этом эксперт уверен, что в регионе есть комплекс вопросов, с которыми новому врио придется туго. Например, Усольехимпром и его ртутные отходы, вредные отходы БЦБК. Все они имеют сложные имущественные и юридические нюансы, которые «решать кому угодно, но только не специалисту МЧС».

– Вопрос, связанный с ликвидацией последствий деятельности БЦБК, связан с таким количеством проблем хозяйственного характера, что говорить о том, что новый губернатор быстро их решит, вывезя эти отходы к чертовой матери куда-нибудь и не решив при этом кучу социальных и экономических проблем в Байкальске, Слюдянке и т.д., просто смешно. Владимир Путин поставил нас перед всеми этими вопросами, чем вызвал недоумение. Это забавность, – продолжил Андрей Фомин.

Также журналист отметил ряд тенденций, характерных для пресс-конференции этого года. Например, то, что она началась с вопроса о климате. Или остроумный ответ президента на вопрос о политической конкуренции. Андрей Фомин заметил, что практически исчезли «фрики» и их странные, придурковатые вопросы, из-за которых нормальные, серьезные корреспонденты не успевают поднять важные темы.

– Многие прежде, чем задать вопрос, сначала говорят: «Я вас благодарю». Старая чиновничья истина – сначала похвали начальника, а потом уже что-то проси. Журналисты у нас как-то стали чиновниками. Они знают это правило. И это – не этикет. Такое поведение в журналистике называется холуйство, – высказался Андрей Фомин.

Юрист, депутат Госдумы с 1993 по 1999 год Сергей Босхолов заметил, что большая пресс-конференция этого года вызвала больше положительных эмоций, чем предыдущие. Во-первых, она продемонстрировала, что президент – в хорошей форме, умеет держать удар и превосходно владеет аудиторией – просто так его в угол не загонишь.

– Что касается вопроса про [Сергея] Левченко. Наверное, он [президент] и не хотел что-то плохое сказать о Левченко. По всей видимости, у него, кроме тех «наработок» наших силовых структур, более глубокого материала нет, который бы служил основанием, чтобы публично выпороть нашего губернатора. Поэтому он деликатно так обошелся, что в принципе делает ему честь. И плавно перешел на аргументацию, почему произошла такая замена. Конечно, она недостаточно была обоснована, зачем посылать в качестве губернатора господина [Игоря] Кобзева, если можно делегировать сюда на три месяца и пусть он сидит, разбирает это. Какие-нибудь особые полномочия. Тут, по всей видимости, просто назрела необходимость замены и вот. Время идет, если уж менять, то надо менять до нового года, чтобы дать возможность врио губернатора набрать политический вес, узнать регион, стать более узнаваемым политическому электорату, – считает эксперт.

Однако эксперт отмечает, что не совсем понятно, почему поставлены задачи чисто чрезвычайного характера и нет ни слова про экономику, политические настроения, особенности электорального восприятия и многого другого.

Председатель клуба «Байкальские стратегии», заслуженный юрист РФ Юрий Курин также солидаризировался с Андреем Фоминым и отметил, что журналистское холуйство становится всё более недопустимым. Вопросы легкие и комфортные, на которые «легко и приятно давать ответы, которые нравятся подавляющему большинству».

– Хотел высказаться насчет Тулуна. Я абсолютно убежден… Я его хорошо знаю, детство мое прошло недалеко. Тулун восстанавливать не имеет никакого экономического, социального и экологического смысла. Там надо было оставить железнодорожный и автомобильный узлы, путепровод и все. А людям давным-давно должны быть даны деньги, переселить их в другие города и другие субъекты федерации, – заявил Юрий Курин.

Руководитель исполкома реготделения Всероссийского совета местного самоуправления Ирина Петшик отметила, что президент ничего не сказал про местное самоуправление, несмотря на то, что в этой сфере грядет ряд изменений. Недаром много говорили про Конституцию и идеологию – будут какие-то корректировки.

– Меня напряг вопрос по здравоохранению. Исходя из того, что система муниципального здравоохранения, в том числе в Иркутской области, хромоногая до безобразия, а Владимир Путин говорит, что будут выделяться сотни миллиардов на новые машины скорой помощи, амбулатории, строительство ФАПов, у меня возник вопрос – кто в них будет работать, – удивляется Ирина Петшик.

К слову, напомним: в Иркутской области не существует "муниципального здравоохранения" - все эти учреждения несколько лет назад были переданы на областной уровень, в ведение регионального министерства здравоохранения.

Замдекана по связям с общественностью факультета филологии и журналистики ИГУ Светлана Булатова дала свою оценку формату проведения президентской пресс-конференции. Она заметила, что исчезновение «фриков» неслучайно.

– Раньше пресс-конференции были нацелены на то, чтобы присутствовала некоторая развлекательность момента, так называемый инфотейнмент. Чтобы было что-то, о чем можно еще несколько дней потом говорить. Теперь решили отойти от этого формата и прийти к более серьезному, – пояснила эксперт.

Генеральный директор информационного агентства «Байкал 24» Владимир Кочетов заметил, что всё это – шоу, которое имеет абсолютно определенную целевую аудиторию. Поэтому не стоит ждать от журналистов каверзных или неудобных вопросов – все заблаговременно срежиссировано и любая тема проходит тройную модерацию.

– Если там появляется какой-то несладенький вопрос, требующий конкретного решения, это значит только одно – что какая-то группа его протолкнула, и вокруг этого вопроса будет выстраиваться определенная информационная повестка. На эфир приходят не журналисты, а «решалы». Вот ему дали возможность, он встал, выступил, президент помог какой-то девочке. Это все – срежиссированные вещи, они хороши для того формирования имиджа власти, который сейчас выстраивается, – заявил Владимир Кочетов.

Он также дал свой комментарий по ситуации с отставкой Сергея Левченко и назначением врио.

– Назначение врио, вне зависимости от его качеств, – ситуация для Иркутска очень неприятная. Мы как иркутяне, жители Иркутска и области, в последние годы показали, что вообще-то к нам надо прислушиваться и в этом регионе не проходит такой грубый нажим. А нам сказали – «Пофиг. Чё вы тут о себе думали? Мы вас сломаем». Это ошибка. Опять же не [Игоря] Кобзева, а тех людей, которые его готовили, – уверен Владимир Кочетов.

Это проявилось в ответе только что назначенного врио на вопрос о том, как он думает управляться с таким сложным регионом. Владимир Кочетов убежден, что Игорь Кобзев должен был сказать, что понимает уникальность территории, но вместо этого он сказал: «Да что там, регион да регион. Какая разница». И это обескуражило журналистов.

Кандидат исторических наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов назвал всё произошедшее ритуалом.

– Это – политический ритуал и часть ритуализации существующей политической системы. Как пример могу привести, есть такой замечательный историк Марк Блок, у него есть замечательная книжка «Короли-чудотворцы». Одним из приемов легитимизации того, что король является чудотворцем, был такой обряд – возложение рук на головы страждущих с целью их исцеления. Последний такой обряд историками фиксируется в 20-е годы 19 века при Карле Десятом. Это период Реставрации после Французской революции, то есть глубоко консервативный период. Возлагали короли, которые отбывали свой номер, когда в них уже никто не верит, как и в то, что они могут излечить. Тем не менее, они продолжали возлагать, потому что так положено. В этом смысле такого типа ритуал – общение царя с народом – он устоялся и стал частью нашей политической системы, – заметил Дмитрий Козлов.

Также он отметил и фирменный стиль президента – максимальная детализация. Владимир Путин предельно глубоко погружается в тему и оперирует цифрами, показывая, что он – в материале.

Если говорить о комментарии президента относительно отставки Сергея Левченко, то с одной стороны – Владимир Путин позволил главе Иркутской области сохранить лицо, а с другой – власть оказалась в плену той картинки, которую сама же и создала.

– Когда у вас целый год по всем федеральным каналам идет одна и та же картинка, которая описывает ситуацию форс-мажорных обстоятельств и ситуацию кризиса и ужасных каких-то вещей, складывается ощущение, что Сергей Георгиевич [Левченко] – это тема номер два после Украины. И уже сам начинаешь думать: неужели это настолько важно? Или больше тем не осталось? Эта накачанная картинка, она сделала заложниками людей, которые принимали решения об отставке, потому что они поверили в эту картинку. Так часто бывает в политике. Люди становятся заложниками той трансформации образов, которую сами же запускают, а потом не могут отрефлексировать. Поэтому Владимир Путин, когда говорит про Левченко и отставку, он все сводит к форс-мажорным обстоятельствам, к тому, что есть какой-то непорядок в датском королевстве, надо решить проблему, и мы все развитие региона сводим к этой проблеме, – уверен Дмитрий Козлов.

Поскольку требуется решение, нужен был человек, который этим займется. Между тем, считает эксперт, специфика развития такого мощного, корневого для страны и Сибири региона, с таким огромным количеством разнообразных проблем, с таким богатым потенциалам, не может сводиться только к тому, чтобы «разрулить» проблему Тулуна. Задана не та стратегия. Важно не только решить, сколько огородов разбить в Тулуне, где откачать воду - надо заниматься более глобальными вещами. И в этом смысле назначение кризисного менеджера обидно для региона.

Журналист и выпускающий редактор информагентства «Байкал 24» Екатерина Анисимова подметила, что на пресс-конференции дали слово почти всем регионам, где в 2020 году пройдут губернаторские выборы. Кроме того, все поднятые темы – в топе региональных новостей.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Сергей Сокол находится в рабочей поездке в Куйтунском районе27.12.2019
Куйтунский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сегодня находится с рабочей поездкой в Куйтунском районе.
Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора на принятый ими бюджет26.12.2019
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора города, внесенный им на принятый народными избранниками вариант бюджета.
Политконсультант Илья Щеголихин – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области26.12.2019
-2019-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Свой рейтинг составил политический консультант Илья Щеголихин.
Сергей Сокол встретился с активом «Единой России» в Осинском районе26.12.2019
Осинский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол обсудил с однопартийцами вопросы развития местной партийной ячейки и подчеркнул важность участия Осинского района в партийных проектах. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
По инициативе Андрея Чернышева в отдаленном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы»26.12.2019
Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря инициативе депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышёва в Правобережном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Перспективы и проблемы развития Осинского района обсудил Сергей Сокол с активом территории25.12.2019
Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований Иркутской области, считает председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
Игорь Кобзев принял участие в заседании Общественной палаты региона25.12.2019
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа правительства региона должна быть максимально открытой для людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Общественной палаты региона.
Политконференция состоялась в иркутском районном отделении «Единой России»25.12.2019
Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 24 декабря состоялась 10 конференция районного отделения «Единой России» под председательством первого заммэра района Игоря Жука.
Вячеслав Моше Кантор солидарен с Владимиром Путиным в необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны25.12.2019
Российская Федерация, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сохранение исторической правды о событиях самой страшной войны XX века, а также о трагических событиях Холокоста, унёсших миллионы невинных жизней, во многом стало определяющим для масштабной общественной работы Вячеслава Моше Кантора.
Политический ритуал без «фриков» и неудобных вопросов – иркутские эксперты обсудили пресс-конференцию Владимира Путина25.12.2019
2019-12-24-11-13-34
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск продолжает обсуждать ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая прошла в Москве 19 декабря. Приангарье на ней «прозвучало» в связи с отставкой экс-губернатора Сергея Левченко. 20 декабря иркутские эксперты собрались, чтобы обсудить не только политическое будущее региона, но и те тенденции, которые удалось отследить по итогам общения президента с журналистами.
Николай Труфанов провел рабочее совещание по обеспечению жильем детей-сирот в Иркутской области24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прошло 23 декабря на площадке комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года24.12.2019
-2019-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Новогоднюю елку для детей из пострадавших районов Приангарья организовали активисты МГЕР24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Нового года «Молодая Гвардия Единой России» проводит по всей стране благотворительную акцию «Все сбудется». Волонтеры фонда «Добро в действии» оказывают адресную помощь людям, посещают социальные учреждения, а также организуют праздничные мероприятия и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела.
Новогодний утренник для многодетных и малоимущих семей провели в Ангарске при поддержке «Единой России»23.12.2019
Ангарск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарское городское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с отделом психолого-педагогической помощи ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» и при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи» организовали и провели новогодний утренник для детей из многодетных, приемных и малоимущих семей, проживающих на территории Ангарского городского округа.
Игорь Кобзев назвал «смотринами» трёхмесячные контракты чиновников правительства Иркутской области23.12.2019
2019-12-23-08-22-11
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Три месяца, на которые заключены контракты с членами нового состава правительства Иркутской области, – это фактически «смотрины», во время которых станет понятно, смогут ли назначенные люди выдержать скоростной темп работы. Об этом 23 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам.
Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.
Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области23.12.2019
2019-12-23-05-34-32
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Игорь Кобзев встретился с руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем23.12.2019
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с членом Центрального штаба ОНФ, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Главной ее темой стало оказание помощи жителям районов Приангарья, пострадавших летом этого года от сильнейшего наводнения, сообщает пресс-служба губернатора.
Сергей Сокол поздравил Анатолия Крупенева с избранием на должность мэра Нижнеудинского района23.12.2019
Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил с избранием на должность мэра Нижнеудинского района однопартийца Анатолия Крупенева.
Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию «Единой России» по запрету продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав, Роспотребнадзор и МВД на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике поддержали позицию «Единой России» об абсолютном запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным табаком.
На выборах мэра Нижнеудинского района победил Анатолий Крупенев23.12.2019
2019-12-22-16-20-09
Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района 22 декабря победил самовыдвиженец, член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев, сообщается в данных ГАС «Выборы».
Единоросс Анатолий Крупенев лидирует на выборах мэра Нижнеудинского района22.12.2019
Нижнеудинский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района лидирует член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
В иркутской приемной «Единой России» прошел прием замруководителя бюро медико-социальной экспертизы21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 20 декабря провела заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области Маргарита Федюкова. Она ответила на все вопросы пяти обратившихся жителей Иркутска, сообщает пресс-служба ЕР.
Заседание расширенного регионального политсовета «Единой России» прошло в Иркутске20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встреча расширенного регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола прошло 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Игорь Кобзев дал свой комментарий по итогам пресс-конференции Владимира Путина20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы, озвученные на пресс-конференции президента РФ, актуальны и для жителей Иркутской области. Об этом журналистам по итогам мероприятия заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.
Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей 20.12.2019
Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.
Владимир Путин уверил, что полномочия по тушению и контролю лесных пожаров в Сибири передадут на федеральный уровень20.12.2019
2019-12-20-03-17-54
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Также он отметил, что на федеральный уровень будут переданы некоторые полномочия в лесной сфере.
Андрей Турчак – о Конституции России20.12.2019
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующая Конституция позволила России встать на путь стабильного развития. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Комиссии по ЧС Иркутска и области предложено объединить в единую структуру20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым предложил объединить областную и городскую комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о качестве медуслуг в Иркутской области20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и в Иркутске, в частности, необходимо провести конструктивную стратегическую работу по улучшению качества медицинских услуг. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил на встрече с мэром областного центра Дмитрием Бердниковым.
Владимир Путин заявил, что партийная принадлежность Сергея Левченко не сыграла роли в его отставке 19.12.2019
2019-12-19-11-15-05
Москва, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он ответил на вопрос журналиста телеканала «Красная линия».
Подведены итоги 2019 года по проекту «Единой России» «Единая страна – доступная среда»19.12.2019
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» с участием регионального координатора проекта, председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой состоялось 18 декабря.
Прокуратура Иркутска внесла протест городской думе в связи с некорректным принятием бюджета19.12.2019
2019-12-19-09-06-47
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутска 18 декабря внесла протест в думу города в связи с нарушениями закона при принятии бюджета областного центра.
Заксобрание Приангарья и врио губернатора договорились о взаимодействии19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - О взаимодействии Законодательного собрания и правительства Иркутской области договорились председатель областного парламента Сергей Сокол и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев по итогам рабочей встречи.  В частности, речь шла о ликвидации последствий наводнения в Приангарье и о наведении порядка в сфере здравоохранения.
Сергей Сокол озвучил планы ЗС Иркутской области на 2020 год19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ответы на ключевые вопросы, которые волнуют жителей разных территорий Иркутской области, а также итоги уходящего 2019 года и планы на предстоящий 2020-й озвучил председатель Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с представителями местных телекомпаний. В разговоре приняли участие журналисты из Ангарска, Братска, Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Шелехова.
Читать все новости раздела «Политика»
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске