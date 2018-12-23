Политконсультант Дмитрий Еловский - о главных для Иркутской области событиях уходящего года

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционно в декабре Телеинформ подводит итоги уходящего года, обращаясь к представителям экспертного сообщества. О главных для Иркутской области событиях-2018 рассказывает генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR (Москва) Дмитрий Еловский. На первое место политконсультант ставит выборы в Законодательное собрание Иркутской области. – Фактически началась кампания по выборам губернатора, определились основные центры борьбы за власть. Это группа Сергея Сокола и группа губернатора Сергея Левченко. В Заксобрании сложилась неустойчивая конфигурация из почти равных фракций КПРФ и «Единой России», которая требует от депутатов постоянного переговорного процесса, коалиций, более серьезного занятия политикой. Все это делает политику в регионе более динамичной и активной. Для избирателя, в конечном счете, это выгодная ситуация, – рассуждает эксперт. Второе главное политическое событие – избрание руководства Заксобрания. Казалось бы проигравшие, единороссы в итоге «сорвали банк». В очередной раз можно было убедиться, что если на выборах победу может принести работа с избирателями, умение быть в повестке, протестные голоса, то в политическом процессе куда важнее опыт, знание процедуры, переговоры, умение строить баланс интересов. – Сергей Сокол и «Единая Россия» на этом поле смогли переиграть в моменте. Но коммунисты быстро учатся, а их большинство никуда не делось. Так что это будет постоянная борьба за пересмотр сентябрьских результатов, – считает Дмитрий Еловский. Главное экономической событие года – проект ИНК в Усть-Куте. Это огромный комплекс переработки с объемом частных инвестиций, измеряемым в миллиардах долларов. – Даже по меркам России это уникальный проект. Про область, где подобных инвестиционных проектов в стадии запуска не было очень давно, вообще не говорю, – добавляет собеседник агентства. Главное идеологическое событие – создание губернатором концепции Госплана. Саму концепцию можно критиковать бесконечно, говорит Дмитрий Еловский: у нее всегда найдутся ярые сторонники и противники. Но для главы региона – это важный политический шаг. – В России есть губернаторы со своей идеологической платформой, делающей их уникальными на уровне страны, и есть безликая серая масса. Калужский губернатор – это идея нового промышленного развития, глава Чечни – работа с Ближним Востоком и мусульманскими странами, Татарстан – инновации. Сергей Георгиевич сделал заявку на свое уникальное торговое предложение для федерального центра: апробацию планового развития экономики. Сможет ли это ему помочь в удержании позиций – это вопрос будущего, но уже сейчас заявка получилась эффективная, – считает эксперт. Главное социально-экономическое событие происходит сейчас. Это запуск реформы системы обращения с отходами. В саму реформу заложены колоссальные напряжения между гражданами, местными, региональными и федеральными органами власти, регоператорами, бизнесом, экологами и т.д. – Как любая попытка действительно реформировать отрасль, она оставит обиженными всех. Самая главная линия напряжения – граждане, регоператоры, власти муниципалитетов и регионов. Фактически федеральный центр подставил регионы и местные органы власти, приняв такие правила, которые приведут к кратному росту тарифов для населения, и свесив обязанность устанавливать эти тарифы на власти регионов. Последние вынуждены будут искать компромисс между кошельками населения и регоператоров и примут на себя весь ответный удар недовольства. Думаю, в следующем году мы увидим еще не одну жертву реформы в лице глав регионов. Станет ли жертвой Сергей Левченко – во многом зависит от его искусства политического маневрирования и от активности его оппонентов, – говорит Дмитрий Еловский. Из культурных мероприятий, по его словам, запомнился форум «Байкал-Тотем». Его критиковали, но у него была интересная история в соцмедия, и он запомнился нестандартным подходом и подачей. – Из протестных мероприятий, конечно, назову серию митингов против пенсионной реформы. В Иркутске они были довольно слабые, зато за пределами областного центра собирали людей больше, чем когда бы то ни было. В Шелехове, в Ангарске были самые массовые выступления за многие годы, – отмечает генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR. Главных потерь года, считает он, две. – Марк Меерович был не просто иркутским профессором, он был одним из тех людей, которые выводили город на общероссийский и даже мировой интеллектуальный уровень. Ценность таких людей для города колоссальна, хотя часто сами горожане этого не понимают. Владимир Соколов – совсем про другое. Это человек, который приносил в город мировую и общероссийскую культуру. Меерович презентовал Иркутск миру, а Соколов мир – Иркутску. Оба они сыграли огромную роль в жизни города, и их утрата, конечно, сильно изменит культурный и научный городской ландшафт, – уверен Дмитрий Еловский. Главное экологическое решение – сокращение водоохранной зоны Байкала, отмечает эксперт. Для местных жителей это, скорее, послабление, но очень небольшое. Лояльных единороссов и экологических активистов ОНФ оно поставило в сложную ситуацию, когда нужно было протестовать против решений лидера партии Дмитрия Медведева. В итоге сосредоточились на министре природных ресурсов, отставка которого в тот момент была уже всем очевидна, и которого уже было не жалко. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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