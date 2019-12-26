ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
26.12.2019

Политконсультант Илья Щеголихин – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Свой рейтинг составил политический консультант Илья Щеголихин.

Разочарование года – смена губернатора

– Иркутская область провернула и выплюнула очередного губернатора. 12 декабря Сергей Левченко попросился в отставку, и она была принята. Однако Левченко, в отличие от большинства предыдущих иркутских губернаторов, – это все-таки случай особый. Он ведь свой, местный, да еще и на протесте избранный.

Вся кампания Сергея Левченко в 2015 году была построена на лозунгах борьбы с коррупцией. А с каким бэкграундом «антикоррупционный» губернатор уходит в 2019 году? Скандал с лифтами, коммерческие рубки леса под видом санитарных, итальянская недвижимость у Дмитрия Чернышова, незадекларированный особняк у самого главы региона.

Когда область голосовала за Левченко, она ждала второго Ножикова, но вместо этого получила «того самого» Ерощенко из агитационных газет коммунистов образца 2015 года, – отметил Илья Щеголихин.

Коррупция года – закат «Звезды»

– Это событие неразрывно связано с предыдущим. Безусловно, самое серьезное влияние на отставку губернатора оказал родной для Левченко Ангарск. С него и начал разгораться коррупционный скандал со «Звездой», когда компания нарушила все мыслимые сроки по госконтрактам.

Особенно цинично «дело «Звезды» выглядит, когда вспоминаешь, как лидеры иркутского КПРФ сначала призывали людей не платить взносы за капремонт, а потом окружение губернатора-коммуниста начало по-стахановски эти средства осваивать. Теперь «Звезду» банкротят. Кто будет обслуживать лифты, которые она понаставила по всей области, – непонятно, – заявил эксперт.

Трагедия года – во власти стихии

– Наводнение, конечно, одно из главных и самых трагичных событий уходящего года в  Иркутской области, как и гигантские лесные пожары. Половина области утонула, половина сгорела.

Сильнейший удар стихии, который пережила область в этом году – настоящая трагедия: с погибшими и пострадавшими. Многие люди лишились своего имущества, а ведь те населенные пункты, где все это происходило, и так очень небогато живут.

Вместо снесенных паводком домов построят новые. А вот что делать с жильем, которое удалось отстоять? Затопленные и пропитавшиеся водой конструкции начинает «распирать» на тридцатиградусном морозе, дома разваливаются. Как быть их владельцам?

Устранять последствия паводка предстоит еще очень долго и процесс этот крайне сложный, – уверен Илья Щеголихин.

Прорыв года – операция новорожденному

– В декабре этого года заведующий Центром хирургии новорожденных Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы, профессор Юрий Козлов провел операцию по удалению удвоенной почки у новорожденного. Эта операция проводилась на уникальном технологическом оборудовании, позволяющем делать малоинвазивное вмешательство. Представляете, что такое классическая полостная операция в ситуации, когда на операционном столе – новорожденный?

Таких комплексов, как в Иркутске, всего несколько штук в мире, а профессор, чьими хлопотами он появился в городе – один из экспертов немецкой компании Karl Storz. Это всемирно известный производитель уникального медицинского оборудования.

При этом сам профессор Юрий Козлов, работающий в иркутской больнице, – родоначальник малоинвазивной хирургии новорожденных, автор многих уникальных операций, светило мирового уровня.

Я так подробно описываю это событие, потому что зачастую, когда мы живем в своем родном городе, то даже не замечаем, что рядом с нами могут работать люди с мировым именем и добиваться результатов уникальных для региона, удаленного от Москвы на четыре тысячи километров.

Мы же чаще всего знаем только тех, кого показали по телевизору или про кого написали в интернете. Но настоящие звезды – это не губернаторы, не министры, не депутаты. Это могут быть хирурги, которые оперируют новорожденных, это учителя, которые действительно вкладывают душу в свою работу, а не отбывают номер в школе, это детские тренеры, работа которых вся построена на том, чтобы дети полноценно развивались и росли здоровыми.

Вокруг нас происходит очень много хорошего, главное  - научиться это замечать и ценить.

Пусть это и будет предновогодним пожеланием всем нам на 2020 год, – резюмировал эксперт.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора на принятый ими бюджет26.12.2019
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора города, внесенный им на принятый народными избранниками вариант бюджета.
Политконсультант Илья Щеголихин – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области26.12.2019
-2019-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Свой рейтинг составил политический консультант Илья Щеголихин.
Сергей Сокол встретился с активом «Единой России» в Осинском районе26.12.2019
Осинский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол обсудил с однопартийцами вопросы развития местной партийной ячейки и подчеркнул важность участия Осинского района в партийных проектах. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
По инициативе Андрея Чернышева в отдаленном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы»26.12.2019
Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря инициативе депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышёва в Правобережном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Перспективы и проблемы развития Осинского района обсудил Сергей Сокол с активом территории25.12.2019
Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований Иркутской области, считает председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
Игорь Кобзев принял участие в заседании Общественной палаты региона25.12.2019
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа правительства региона должна быть максимально открытой для людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Общественной палаты региона.
Политконференция состоялась в иркутском районном отделении «Единой России»25.12.2019
Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 24 декабря состоялась 10 конференция районного отделения «Единой России» под председательством первого заммэра района Игоря Жука.
Вячеслав Моше Кантор солидарен с Владимиром Путиным в необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны25.12.2019
Российская Федерация, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сохранение исторической правды о событиях самой страшной войны XX века, а также о трагических событиях Холокоста, унёсших миллионы невинных жизней, во многом стало определяющим для масштабной общественной работы Вячеслава Моше Кантора.
Политический ритуал без «фриков» и неудобных вопросов – иркутские эксперты обсудили пресс-конференцию Владимира Путина25.12.2019
2019-12-24-11-13-34
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск продолжает обсуждать ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая прошла в Москве 19 декабря. Приангарье на ней «прозвучало» в связи с отставкой экс-губернатора Сергея Левченко. 20 декабря иркутские эксперты собрались, чтобы обсудить не только политическое будущее региона, но и те тенденции, которые удалось отследить по итогам общения президента с журналистами.
Николай Труфанов провел рабочее совещание по обеспечению жильем детей-сирот в Иркутской области24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прошло 23 декабря на площадке комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года24.12.2019
-2019-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Новогоднюю елку для детей из пострадавших районов Приангарья организовали активисты МГЕР24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Нового года «Молодая Гвардия Единой России» проводит по всей стране благотворительную акцию «Все сбудется». Волонтеры фонда «Добро в действии» оказывают адресную помощь людям, посещают социальные учреждения, а также организуют праздничные мероприятия и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела.
Новогодний утренник для многодетных и малоимущих семей провели в Ангарске при поддержке «Единой России»23.12.2019
Ангарск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарское городское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с отделом психолого-педагогической помощи ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» и при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи» организовали и провели новогодний утренник для детей из многодетных, приемных и малоимущих семей, проживающих на территории Ангарского городского округа.
Игорь Кобзев назвал «смотринами» трёхмесячные контракты чиновников правительства Иркутской области23.12.2019
2019-12-23-08-22-11
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Три месяца, на которые заключены контракты с членами нового состава правительства Иркутской области, – это фактически «смотрины», во время которых станет понятно, смогут ли назначенные люди выдержать скоростной темп работы. Об этом 23 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам.
Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.
Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области23.12.2019
2019-12-23-05-34-32
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Игорь Кобзев встретился с руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем23.12.2019
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с членом Центрального штаба ОНФ, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Главной ее темой стало оказание помощи жителям районов Приангарья, пострадавших летом этого года от сильнейшего наводнения, сообщает пресс-служба губернатора.
Сергей Сокол поздравил Анатолия Крупенева с избранием на должность мэра Нижнеудинского района23.12.2019
Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил с избранием на должность мэра Нижнеудинского района однопартийца Анатолия Крупенева.
Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию «Единой России» по запрету продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав, Роспотребнадзор и МВД на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике поддержали позицию «Единой России» об абсолютном запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным табаком.
На выборах мэра Нижнеудинского района победил Анатолий Крупенев23.12.2019
2019-12-22-16-20-09
Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района 22 декабря победил самовыдвиженец, член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев, сообщается в данных ГАС «Выборы».
Единоросс Анатолий Крупенев лидирует на выборах мэра Нижнеудинского района22.12.2019
Нижнеудинский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района лидирует член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
В иркутской приемной «Единой России» прошел прием замруководителя бюро медико-социальной экспертизы21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 20 декабря провела заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области Маргарита Федюкова. Она ответила на все вопросы пяти обратившихся жителей Иркутска, сообщает пресс-служба ЕР.
Заседание расширенного регионального политсовета «Единой России» прошло в Иркутске20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встреча расширенного регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола прошло 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Игорь Кобзев дал свой комментарий по итогам пресс-конференции Владимира Путина20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы, озвученные на пресс-конференции президента РФ, актуальны и для жителей Иркутской области. Об этом журналистам по итогам мероприятия заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.
Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей 20.12.2019
Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.
Владимир Путин уверил, что полномочия по тушению и контролю лесных пожаров в Сибири передадут на федеральный уровень20.12.2019
2019-12-20-03-17-54
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Также он отметил, что на федеральный уровень будут переданы некоторые полномочия в лесной сфере.
Андрей Турчак – о Конституции России20.12.2019
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующая Конституция позволила России встать на путь стабильного развития. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Комиссии по ЧС Иркутска и области предложено объединить в единую структуру20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым предложил объединить областную и городскую комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о качестве медуслуг в Иркутской области20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и в Иркутске, в частности, необходимо провести конструктивную стратегическую работу по улучшению качества медицинских услуг. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил на встрече с мэром областного центра Дмитрием Бердниковым.
Владимир Путин заявил, что партийная принадлежность Сергея Левченко не сыграла роли в его отставке 19.12.2019
2019-12-19-11-15-05
Москва, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он ответил на вопрос журналиста телеканала «Красная линия».
Подведены итоги 2019 года по проекту «Единой России» «Единая страна – доступная среда»19.12.2019
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» с участием регионального координатора проекта, председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой состоялось 18 декабря.
Прокуратура Иркутска внесла протест городской думе в связи с некорректным принятием бюджета19.12.2019
2019-12-19-09-06-47
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутска 18 декабря внесла протест в думу города в связи с нарушениями закона при принятии бюджета областного центра.
Заксобрание Приангарья и врио губернатора договорились о взаимодействии19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - О взаимодействии Законодательного собрания и правительства Иркутской области договорились председатель областного парламента Сергей Сокол и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев по итогам рабочей встречи.  В частности, речь шла о ликвидации последствий наводнения в Приангарье и о наведении порядка в сфере здравоохранения.
Сергей Сокол озвучил планы ЗС Иркутской области на 2020 год19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ответы на ключевые вопросы, которые волнуют жителей разных территорий Иркутской области, а также итоги уходящего 2019 года и планы на предстоящий 2020-й озвучил председатель Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с представителями местных телекомпаний. В разговоре приняли участие журналисты из Ангарска, Братска, Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Шелехова.
Исполнять обязанности министра финансов Приангарья будет Наталия Бояринова19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова, возглавлявшая региональный Минфин при Сергее Левченко. Об этом заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске