Политконсультант Илья Щеголихин – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Свой рейтинг составил политический консультант Илья Щеголихин. Разочарование года – смена губернатора – Иркутская область провернула и выплюнула очередного губернатора. 12 декабря Сергей Левченко попросился в отставку, и она была принята. Однако Левченко, в отличие от большинства предыдущих иркутских губернаторов, – это все-таки случай особый. Он ведь свой, местный, да еще и на протесте избранный. Вся кампания Сергея Левченко в 2015 году была построена на лозунгах борьбы с коррупцией. А с каким бэкграундом «антикоррупционный» губернатор уходит в 2019 году? Скандал с лифтами, коммерческие рубки леса под видом санитарных, итальянская недвижимость у Дмитрия Чернышова, незадекларированный особняк у самого главы региона. Когда область голосовала за Левченко, она ждала второго Ножикова, но вместо этого получила «того самого» Ерощенко из агитационных газет коммунистов образца 2015 года, – отметил Илья Щеголихин. Коррупция года – закат «Звезды» – Это событие неразрывно связано с предыдущим. Безусловно, самое серьезное влияние на отставку губернатора оказал родной для Левченко Ангарск. С него и начал разгораться коррупционный скандал со «Звездой», когда компания нарушила все мыслимые сроки по госконтрактам. Особенно цинично «дело «Звезды» выглядит, когда вспоминаешь, как лидеры иркутского КПРФ сначала призывали людей не платить взносы за капремонт, а потом окружение губернатора-коммуниста начало по-стахановски эти средства осваивать. Теперь «Звезду» банкротят. Кто будет обслуживать лифты, которые она понаставила по всей области, – непонятно, – заявил эксперт. Трагедия года – во власти стихии – Наводнение, конечно, одно из главных и самых трагичных событий уходящего года в Иркутской области, как и гигантские лесные пожары. Половина области утонула, половина сгорела. Сильнейший удар стихии, который пережила область в этом году – настоящая трагедия: с погибшими и пострадавшими. Многие люди лишились своего имущества, а ведь те населенные пункты, где все это происходило, и так очень небогато живут. Вместо снесенных паводком домов построят новые. А вот что делать с жильем, которое удалось отстоять? Затопленные и пропитавшиеся водой конструкции начинает «распирать» на тридцатиградусном морозе, дома разваливаются. Как быть их владельцам? Устранять последствия паводка предстоит еще очень долго и процесс этот крайне сложный, – уверен Илья Щеголихин. Прорыв года – операция новорожденному – В декабре этого года заведующий Центром хирургии новорожденных Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы, профессор Юрий Козлов провел операцию по удалению удвоенной почки у новорожденного. Эта операция проводилась на уникальном технологическом оборудовании, позволяющем делать малоинвазивное вмешательство. Представляете, что такое классическая полостная операция в ситуации, когда на операционном столе – новорожденный? Таких комплексов, как в Иркутске, всего несколько штук в мире, а профессор, чьими хлопотами он появился в городе – один из экспертов немецкой компании Karl Storz. Это всемирно известный производитель уникального медицинского оборудования. При этом сам профессор Юрий Козлов, работающий в иркутской больнице, – родоначальник малоинвазивной хирургии новорожденных, автор многих уникальных операций, светило мирового уровня. Я так подробно описываю это событие, потому что зачастую, когда мы живем в своем родном городе, то даже не замечаем, что рядом с нами могут работать люди с мировым именем и добиваться результатов уникальных для региона, удаленного от Москвы на четыре тысячи километров. Мы же чаще всего знаем только тех, кого показали по телевизору или про кого написали в интернете. Но настоящие звезды – это не губернаторы, не министры, не депутаты. Это могут быть хирурги, которые оперируют новорожденных, это учителя, которые действительно вкладывают душу в свою работу, а не отбывают номер в школе, это детские тренеры, работа которых вся построена на том, чтобы дети полноценно развивались и росли здоровыми. Вокруг нас происходит очень много хорошего, главное - научиться это замечать и ценить. Пусть это и будет предновогодним пожеланием всем нам на 2020 год, – резюмировал эксперт. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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