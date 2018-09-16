Политсовет реготделения «Единой России» предложил Сергея Брилку на пост сенатора от Иркутской области

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Политсовет регионального отделения «Единой России» предложил президиуму генсовета партии рассмотреть кандидатуру Сергея Брилки на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного собрания Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба реготеделния партии, в пятницу, 14 сентября, состоялось заседание регионального политсовета, на котором было принято решение о создании фракции «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва.

Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка отметил, что необходимо проанализировать итоги:

– Позже, когда улягутся страсти, нашему региональному отделению предстоит перестроить свою работу с учетом изменившихся обстоятельств. Полученный результат – повод улучшить свою работу.

Политсовет предложил президиуму генсовета партии рассмотреть Сергея Брилку в качестве кандидатуры на пост сенатора от Законодательного собрания третьего созыва.

По уставу партии ХХ конференция тайным голосованием на альтернативной основе определит кандидатуру, которая будет предложена для избрания на должность председателя Законодательного собрания Иркутской области. Политсовет определился с кандидатурами на должность председателя областного парламента и на должность руководителя фракции партии. После заседания политсовета состоялось первое организационное собрание фракции.

Напомним, по итогам кампании «Единая Россия» формирует фракцию в составе 17 депутатов. Это избранные по партийному списку Сергей Брилка, Сергей Сокол, Александр Вепрев, Артем Лобков, Александр Якубовский, Александр Ведерников, Виктор Шпаков, Ирина Синцова. Избранные по одномандатным округам: Нина Чекотова, Антон Красноштанов, Тимур Сагдеев, Виктор Побойкин, Наталья Дикусарова, Магомед Курбайлов, Виталий Перетолчин, Николай Труфанов, Кузьма Алдаров.